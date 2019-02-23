Мы никаких законов в Украине не нарушили, – дуэт ANNA MARIA о своей позиции по Крыму

Перед долгожданным финалом Нацотбора на Евровидение случился грандиозный скандал – интервью финалисток ANNA MARIA для телеканала ATR журналисту Роману Скрыпину. Певицы отмечали, что Украина не воюет с Россией, а также, что Крым – только их, не привязывая его ни к украинской или российской юрисдикции. Сегодня, 23 февраля, артистки дали больше комментариев по этому поводу.

Сразу же после выступления ANNA MARIA (сестер Анны и Марии Опанасюк) с песней My Road ведущий Сергей Притула спросил артисток, не пожалели ли они, что подали заявку на Национальный отбор Евровидения. Ведь зная об их бэкграунде и истории с родителями в Крыму, работающих на российских оккупантов, они решили отправиться на конкурс и в перспективе представлять страну в мире.

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"Мы последние неделю ощущаем на себе столько негатива, думаю вы понимаете, потому что обсуждают не столько нас как украинских певиц и нашу песню, сколько наших родителей. Вы знаете, что все говорят, что Украина идет в Европу, а мы себя в это время почувствовали как в 30-е годы Советского Союза, когда просто заставляют отказаться от наших родителей", – начала разговор участница дуэта ANNA MARIA.

На самом деле мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой и мы на него повлиять не можем. Но это все равно наши родители, которых мы любим и которых мы уважаем. И действительно, если бы у нас встал вопрос выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Я думаю, что люди нас поймут в этом. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы поем и работаем в Крыму, мы никаких законов Украины не нарушали, мы не сделали ничего плохого, мы придерживались правил Национального отбора и более того, за это время мы не давали концертов в России,

– прокомментировала скандальное интервью другая участница ANNA MARIA со слезами на глазах.

Певицы продолжили, что им очень обидно, что "люди судят не столько по их делам и творческим делам в том числе, а по заголовкам в прессе и лозунгах". Дуэт ANNA MARIA надеется, что сегодня жюри и страна сделают свой выбор, кто действительно достоин представлять нашу Украину на европейском конкурсе.

"Спасибо, мы любим Украину", – завершили свое выступление украинские певицы из Крыма.

Смотрите выступление ANNA MARIA в финале Нацотбора Евровидение-2019: