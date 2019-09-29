Мы очень пылкие любовники, – Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом

Украинская певица Настя Каменских решила откровенно рассказать об интимной жизни с репером Потапом. По словам артистки, они идеально подходят друг другу, ведь являются страстными любовниками.

Об интимной жизни звезда рассказала в интервью программе "Светская жизнь". Настя Каменских ответила на провокационный вопрос, смогла ли бы она заняться любовью в общественном месте, например, в аэропорту.

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Ну, а почему? Да. Мы очень пылкие любовники,

– поделилась она.

Кроме этого, Настя Каменских рассказала, что после свадьбы, которая состоялась 25 мая, ее отношения не изменились. Певица признается, что из-за гастрольного графика может неделю не видеться с Потапом, поэтому даже во время шопинга минутами его целует.

"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, или когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались. Мы неделю не виделись, просто как два дурака, возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы вот-вот познакомились. Мы ведем себя, как не много лет вместе, а всего 4 месяца", – призналась Настя.

Не обошла артистка и вопросов о беременности. Как только Настя Каменских публикует фото в просторных вещах, ей сразу же приписывают появление первенца. Звезда опровергла очередные слухи и призналась, что хотела бы стать мамой, но всему свое время.

Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело не хитрое. И когда Вселенная решит нам подарить ребенка... Мне кажется, что это сделается легко и даже, если это будет один часок в каком-то аэропорту,

– добавила она.