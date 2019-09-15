Мы постоянно на связи, – жена Дмитрия Комарова рассказала, как жить с мужем-путешественником

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Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Instagram / @aakucherenko

Телеведущий тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко в июне 2019 года. Накануне путешественник отправился в очередную экспедицию в Бразилию. Жена Дмитрия прокомментировала, как часто она встречается с мужем во время его командировок.

Об этом Кучеренко рассказала в коротком интервью с Екатериной Осадчей для "Светской жизни". Что интересно, вспомнила модель, у нее до сих пор есть поклонники, которых не смущает ее обручальное кольцо. "В такие моменты я стараюсь его (кольцо, – LifeStyle 24) аж слишком демонстрировать!", – шутит 21-летняя девушка.

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Александра рассказала, что телеведущий проекта "Мир наизнанку" решил поделить свои командировки на несколько периодов (обычно они длятся по полгода), чтобы чаще видеться с молодой женой. По словам Кучеренко, они с любимым постоянно на связи.

Он только уехал в командировку, поэтому я еще не очень успела соскучиться... Эта его поездка будет длиться 2 месяца, но мы так думаем, что я приеду его навестить,
– сообщила Комарова.

Модель рассказала, что они планируют найти "более-менее спокойное место, где можно будет увидеться на нейтральной территории хотя бы где-то на 3 дня". После чего девушка вернется домой, а Дмитрий останется работать.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
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