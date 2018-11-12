Мы потеряли гения, – в Голливуде прокомментировали смерть Стэна Ли

Легендарный создатель комиксов Стэн Ли умер 12 ноября. Печальная весть о такой потере всколыхнула весь Голливуд: знаменитые актеры, сотрудничавшие с создателем супергероев Marvel, опубликовали щемящие сообщения.

Сторонники увлекательных историй от киностудии Marvel до сих пор не могут оправиться от потери. По их словам, мир супергероев потерял легенду. Не менее трогательно о Стэне Ли отзываются и знаменитые актеры, которые на протяжении многих лет воплощали его персонажей на экране.

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"Железный человек" Роберт Дауни-младший признался, что всем обязан Стэну Ли. К сообщению актер добавил совместное фото с создателем комиксов.

"Спасибо за все, Стэн", – написал знаменитый "Дэдпул" Рейан Рейнольдс.

Сколько миллионов нас обязаны этому человеку. "Отец" Marvel сделал так много людей настолько невероятно счастливым. Покойся с миром, Стэн,

– отметил "Человек-паук" Том Холланд.

"Вы дали нам персонажей, которые продолжают покорять время и развиваться в нашем сознании. Вы научили нас, что для будущего нет предела, пока мы имеем доступ к нашему воображению", – рассказал актер "Черной пантеры" Уинстон Дюк.

THANK YOU, @TheRealStanLee. You gave us characters that continue to stand the test of time and evolve with our consciousness. You taught us that there are no limits to our future as long as we have access to our imagination. Rest in power! #EXCELSIOR #StanLee #rip pic.twitter.com/hnSmnHIDln — Winston Duke (@Winston_Duke) 12 листопада 2018 р.

"Сегодня мы потеряли одного из великих гениев. Стэн Ли, вы были вдохновением и супергероем для нас. Спасибо за то, что так много сделали, и дали нам все, к чему мы так стремились", – написала актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Гамы в "Стражей галактики".

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Мы потеряли творческого гения. Стэн Ли был первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и помог экранизировать одного из его персонажей,

– отметил герой фильмов "Люди Икс" Хью Джекмен.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 листопада 2018 р.

"Никогда больше не будет такого, как Стэн Ли. Десятилетиями он обеспечивал как молодых, так и старых приключениями, бегством, комфортом, уверенностью, вдохновением, силой, дружбой и радостью", – написал актер Крис Эванс, который воплотил первого героя Стэна Ли "Капитана Америку".

"Легенда! Я счастлив, что знал вас. Спасибо за всех героев, которых вы создали и подарили нам", – рассказал Аарон Тейлор-Джонсон.

"Я в трауре вместе со сторонниками Marvel сегодня. Легендарный Стэн Ли (ответственный за большую часть вселенной Marvel) умер в 95 лет. Он помог стольким людям и заставил улыбаться их. Мы всегда будем помнить вас, Стэн", – написала Скарлетт Йоханссон.

"Спасибо за невероятные приключения, которые вы создали для нас. Моя любовь и поддержка друзьям и родственникам Стэна Ли", – добавил "Тор" Крис Хемсворт.

Кто такой Стэн Ли?

Это американский писатель и сценарист, создатель персонажей, а также бывший президент и председатель совета директоров известного Marvel Comics.



В сотрудничестве с несколькими художниками Джеком Кирби и Стивом Дитко, который имел украинские корни, он создал множество известных персонажей, в частности, таких, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Люди Икс.



Стэн Ли также сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, его можно увидеть в картинах "Люди Икс", "Люди Икс: Последняя битва", "Человек-паук", "Человек-паук-2", "Железный человек", "Сорвиголова", "Халк" и "Фантастическая четверка ".