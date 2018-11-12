Мы потеряли гения, – в Голливуде прокомментировали смерть Стэна Ли
Легендарный создатель комиксов Стэн Ли умер 12 ноября. Печальная весть о такой потере всколыхнула весь Голливуд: знаменитые актеры, сотрудничавшие с создателем супергероев Marvel, опубликовали щемящие сообщения.
Сторонники увлекательных историй от киностудии Marvel до сих пор не могут оправиться от потери. По их словам, мир супергероев потерял легенду. Не менее трогательно о Стэне Ли отзываются и знаменитые актеры, которые на протяжении многих лет воплощали его персонажей на экране.
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"Железный человек" Роберт Дауни-младший признался, что всем обязан Стэну Ли. К сообщению актер добавил совместное фото с создателем комиксов.
"Спасибо за все, Стэн", – написал знаменитый "Дэдпул" Рейан Рейнольдс.
Сколько миллионов нас обязаны этому человеку. "Отец" Marvel сделал так много людей настолько невероятно счастливым. Покойся с миром, Стэн,
– отметил "Человек-паук" Том Холланд.
"Вы дали нам персонажей, которые продолжают покорять время и развиваться в нашем сознании. Вы научили нас, что для будущего нет предела, пока мы имеем доступ к нашему воображению", – рассказал актер "Черной пантеры" Уинстон Дюк.
"Сегодня мы потеряли одного из великих гениев. Стэн Ли, вы были вдохновением и супергероем для нас. Спасибо за то, что так много сделали, и дали нам все, к чему мы так стремились", – написала актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Гамы в "Стражей галактики".
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Мы потеряли творческого гения. Стэн Ли был первопроходцем во вселенной супергероев. Я горжусь тем, что был небольшой частью его наследия и помог экранизировать одного из его персонажей,
– отметил герой фильмов "Люди Икс" Хью Джекмен.
"Никогда больше не будет такого, как Стэн Ли. Десятилетиями он обеспечивал как молодых, так и старых приключениями, бегством, комфортом, уверенностью, вдохновением, силой, дружбой и радостью", – написал актер Крис Эванс, который воплотил первого героя Стэна Ли "Капитана Америку".
"Легенда! Я счастлив, что знал вас. Спасибо за всех героев, которых вы создали и подарили нам", – рассказал Аарон Тейлор-Джонсон.
"Я в трауре вместе со сторонниками Marvel сегодня. Легендарный Стэн Ли (ответственный за большую часть вселенной Marvel) умер в 95 лет. Он помог стольким людям и заставил улыбаться их. Мы всегда будем помнить вас, Стэн", – написала Скарлетт Йоханссон.
"Спасибо за невероятные приключения, которые вы создали для нас. Моя любовь и поддержка друзьям и родственникам Стэна Ли", – добавил "Тор" Крис Хемсворт.
Кто такой Стэн Ли?
Это американский писатель и сценарист, создатель персонажей, а также бывший президент и председатель совета директоров известного Marvel Comics.
В сотрудничестве с несколькими художниками Джеком Кирби и Стивом Дитко, который имел украинские корни, он создал множество известных персонажей, в частности, таких, как Человек-паук, Фантастическая четверка, Люди Икс.
Стэн Ли также сыграл эпизодические роли во многих фильмах, снятых по мотивам комиксов Marvel. В частности, его можно увидеть в картинах "Люди Икс", "Люди Икс: Последняя битва", "Человек-паук", "Человек-паук-2", "Железный человек", "Сорвиголова", "Халк" и "Фантастическая четверка ".