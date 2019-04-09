Мы прошли семь кругов ада, – Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая является дочерью легендарного композитора и певца Николая Мозгового, откровенно рассказала о своей личной жизни. Она подтвердила слова Тины Кароль и заявила, что отношения с Дэвидом Аксельродом начинались довольно сложно, ведь отец не поддерживал ее выбор.

Владимир Ткаченко стремительно вернулся на украинскую сцену с новым именем Дэвид Аксельрод. Артист участвует в шоу "Голос страны-9", где является одним из лидеров проекта. Во время прямого эфира звездный тренер Тина Кароль заявила, что когда-то его свекор, Николай Мозговой, не хотел принимать к своей семье. Однако теперь артист доказал, что достоин большой сцены и может исполнять песни звездного родственника.

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На это сразу же отреагировала Алена Мозговая. Она подтвердила информацию, что ее звездный отец в свое время был против отношений с мужчиной. Однако продюсер сделала свой выбор: вопреки советам друзей и родственников Алена Мозговая таки вышла замуж за Дэвида Аксельрода.

Тина вчера рассказала, что мой папа не принял Дэвида в семью и был против наших отношений. Вопросы и заголовки на эту тему не заставили себя ждать. Так, папа, как и многие мои друзья в то время, не были в восторге от него и не верили в искренность его чувств. Именно это стало причиной того, что я просто не выдержала давления со всех сторон и пошла,

– рассказала Алена Мозговая.



Алена Мозговая с мужем Дэвидом Аксельродом / Facebook / @olenamozgova

Кроме этого, продюсер опровергла еще один популярный миф о ее семье. Алена Мозговая заявила, что в паре она не такая сильная, как Дэвид. Поэтому с артистом она навсегда отказалась от роли железной леди.

Все считают сильной именно меня, но сильный и надежный в наших отношениях именно Дэвид. Это он, когда папа умер поддержал меня, это он выводил меня из страшной депрессии, это его надежное плечо и чувства помогли мне начать все сначала и поверить в жизнь и любовь Это его надежность и мужество дали мне возможность стать женщиной, а не быть все время железной леди,

– добавила она.

Алена Мозговая убеждена, что отец, который всегда хотел, чтобы она была счастливой, теперь был бы не против Дэвида Аксельрода к своей семье. Пока же звездные супруги переживают нелегкие времена, однако продюсер заверила, что у Дэвида Аксельрода есть большое сценическое будущее, которое началось на "Голосе страны-9".

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"Мы прошли семь кругов ада, мы падали и снова поднимались! И я поддержала его, когда он захотел обнулиться, забрав самое ценное в свое настоящюю и будущую жизнь, оставив весь негатив, боль, и разочарование в прошлом! Он начал все сначала и начал мощно, поверьте, он не остановится! Нам сейчас сложно, но мы верим в лучшее и двигаемся вперед... Уверена, что папа сейчас радуется, наблюдая за нами. Больше всего он хотел, чтобы я была счастлива... и я таки счастлива", – заверила Елена Мозговая.