Мы просто радуемся жизни, – Ирина Билык рассказала об отношениях с Дмитрием Коляденко

Бывшая пара Дмитрий Коляденко и Ирина Билык привлекают все большее внимание к своим отношениям и провоцируют сплетни в сети. И хотя звезды уверяют, что просто дружат, поп-певица призналась, что недавно до полуночи засиделась в доме Коляденко.

Как Ирина Билык рассказала в программе "Светская жизнь", на днях в Украину возвращается ее муж, фотограф Аслан Ахмадов. Поэтому она ожидает приезд любимого и не дает поводов для ревности. Однако уже несколько раз Ирину Билык видели в компании ее бывшего бойфренда Дмитрия Коляденко, а, по словам самой звезды, она может допоздна гостить в его квартире.

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Муж приедет через 3 дня. Я думаю, что повода я ему не давала, мы с Димой просто дружим и видимся. Вот вчера я была в гостях у Димы, и только в двенадцать ночи вышла от него – там была компания, с которой мы хорошо проводили время. Мы просто живем и радуемся жизни!

– пояснила Ирина Билык.

Кроме этого, артистка призналась, что со своим мужем планирует снять видео для сольного концерта. Ирина Билык добавила, что готовится к большому юбилейному туру, который пройдет после ее 50-летия. А вот насчет возраста, певица не переживает, ведь видит, насколько успешны и привлекательны ее зарубежные коллеги.

"Я смотрю на своих мировых коллег, которым уже за 60-70 лет, поэтому у меня все только начинается! Тем более, Коляденко хочет тоже ставить программу ... Будет ждать, сколько денег я ему заплачу", – добавила Ирина Билык .

Смотрите интервью Ирины Билык для "Светской жизни": видео

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык

В 2006 году Ирина Билык и хореограф Дмитрий Коляденко отметились громким скандалом из-за разрыва отношений. Долгое время звезды пытались уладить конфликт.

Хочу пожелать всем не держать зла. Путь, который выпадает каждому из нас уникален, и если что-то происходит, значит так надо. Важно отпускать из сердца негатив, он мешает идти на встречу новому и прекрасному,

- советует теперь Ирина Билык всем, кто переживает разрыв.

Слухи о восстановлении романа вспыхнули после того, как Дмитрий Коляденко публично сделал предложение Ирине Билык. Произошло это на сцене Miss Blonde Ukraine-2019. Это уже в шестой раз хореограф зовет замуж артистку, она охотно принимает кольцо, однако согласия на свадьбу не дает. После этого Ирина Билык и Дмитрий Коляденко неоднократно подогревали слухи о романтических отношениях. Знаменитости посещали вместе светские мероприятия, а впоследствии объясняли журналистам, что это всего лишь встреча двух друзей.

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В то же время Дмитрий Коляденко не скрывает, что поддерживает певицу, которая, по его словам, часто чувствует себя одиноко. Нынешний супруг звезды проводит много времени за границей, в частности в России. Поэтому хореограф охотно наведывается к артистке и дарит ей дорогие подарки.

"Она реально одинокая! Ее муж в России, они не видятся месяцами. Как-то ей звоню: "Билычка, а поехали на шопинг?". И она приехала. Мы пошли в супермаркет, в котором я купил ей продукты. За все заплатил на кассе , а она просто сказала: "Колядеша, созвонимся" ... Это моя боевая подруга! Имею право и кольца дарить, и развлекать ее. У нас же есть своя история. Я любил эту женщину, люблю и буду продолжать любить", – заявил Дмитрий Коляденко.

Как известно, Ирина Билык официально замужем. С Асланом Ахмадовым она воспитывает 3-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мать. Недавно Ирина Билык опубликовала двусмысленное сообщение, в котором намекнула на возможный развод. В общении с Екатериной Осадчей она объяснила, что каждая пара переживает нелегкие времена, но она ждет приезда своего возлюбленного.