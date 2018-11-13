"Мы с Бараком пример подражания": откровенное интервью Мишель Обамы для Elle

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Мишель Обама
Мишель Обама / www.elle.com

Бывшая первая леди США Мишель Обама недавно выпустила книгу "Становление" (Becoming), в которой рассказывает о своей жизни в Чикаго, отношениях с мужем Бараком Обамой и много других откровенных признаний. Опра Уифнри пригласила Мишель на откровенный разговор о книге и, собственно, о периоде становления в ее жизни.

Первый вопрос, который Опра задала Мишель Обаме, – не страшно ли было писать о своей частной жизни так откровенно. С ответом первая леди не замедлила.

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Ничуть не бывало. Меня часто спрашивают, как мне удается быть такой настоящей, почему люди тянутся ко мне, и я поняла, что все это происходит из-за того, что мне нравится такой быть. Мне нравится моя история, мои удары и мои синяки. Это делает меня уникальной, поэтому я всегда открыта со своими сотрудниками, с друзьями и другими людьми. И еще, Опра, я не знаю, нравится нам с Бараком это или нет, но мы являемся примером для подражания,
– сказала Мишель.

Мішель Обама
Мишель Обама / Elle

Жена Барака Обамы также добавила, что ненавидит, когда люди, которые находятся в обществе, хотят отступить назад и сказать, что они не являются примером для подражания и им не надо такой ответственности. Когда ты уже таковым являешься - уже поздно.

Мішель Обама
Мишель Обама / Elle

Чтобы дать ответ на некоторые вопросы Опры, Мишель приходилось погружаться в воспоминания и рассказывать о своем детстве.

Наша квартира была настолько маленькой, что гостиная была разделена на "три комнаты". Я и мой брат спали на двухярусной кровати и разделяла нас только деревянная панель. Мы жили скромной жизнью, но эта жизнь была настолько полной, насколько это возможно. Если кто-то из нас сделал что-то хорошо, наградой была пицца или мороженое,
– поделилась первая леди.

Мішель Обама
Мишель Обама / Elle

Сколько лет Мишель Обама была первой леди?
Барак Обама – 44-й президент США. Он был избран на два срока управления страной. Президентство Барака Обамы длилось с 2009 по 2017 год. Мишель Обама, его жена, соответственно, все это время была первой леди США.

Теги: LifeStyle Мода Барак Обама
Источник: Elle.com
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