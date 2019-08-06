Мы сделали это! – Хайди Клум показала первое свадебное фото с Томом Каулитцем

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

46-летняя звезда Хайди Клум подтвердила, что вышла замуж за 29-летнего музыканта Тома Каулитца. Супермодель показала первый кадр с церемонии бракосочетания у алтаря посреди Средиземного моря.

Первое фото Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram. На нем знаменитая пара целуется у алтаря. К слову, церемония прошла на знаменитой яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье.

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"Мы сделали это! Мистер и миссис Каулитц", – трогательно подписала фотографию новоиспеченная Хайди Каулитц.

Для свадьбы модель выбрала пышное белое платье с объемными рукавами и оголенными плечами. Роскошное платье украсила вышивка и шлейф. Интересно то, что к алтарю звезда шла без обуви.

К слову, в сети снимки со свадьбы появилась раньше, которые смогли сделать папарацци. Фото можно посмотреть здесь.

Добавим, что гостями на церемонии также стали дети Хайди Клум: 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу.

Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Что известно об отношениях Клум и Каулитца?

Впервые о романе Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили в марте 2018 года. Тогда пара впервые засветилась вместе в ресторане Delilah, что в Нью-Йорке. И хотя влюбленные делали вид, что между ними только дружеские отношения, гитарист Tokio Hotel провел красавицу до авто и нежно попрощался с ней, что свидетельствовало о романтике между звездами.

Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

В декабре 2018 года Хайди опубликовала первое совместное фото с Томом, подтвердив роман и помолвку. Впоследствии в СМИ не переставали говорить, что Клум беременна от своего избранника, но звезда демонстрировала стройную фигуру в платьях и купальниках, чем опровергла все догадки. По словам инсайдеров, знаменитости тайно поженились еще 22 февраля 2019 года.

Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @heidiklum
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Хайди Клум Звездные свадьбы
Источник: LifeStyle 24
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