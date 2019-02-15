Мы вместе против мира: Бруклин Бекхэм увез любимую Хану Кросс в Париж – романтичные фото

Старший сын британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин без ума от новой любви – модели Ханы Кросс. В честь Дня всех влюбленных звездная пара отправилась в романтическое путешествие в один из самых романтичных городов мира – Париж.

Новые волшебные снимки с путешествия влюбленные опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram.

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На селфи Хана нежно целует Бруклина в щеку на фоне Эйфелевой башни.

Я и моя девушка. Я самый счастливый парень в мире. Люблю тебя,

– заявил Бекхэм в подписи.

Хана также публично поблагодарила любимого за то, что он "делает ее самой счастливой девушкой в мире".

Кроме того, Бруклин показал интересный подарок, который ему подготовила Кросс. На снимке изображен металический корпус с гравировкой.

"Бруклин, ты и я против мира. Буду любить тебя всегда, Хана", – говорится на подарке.



Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс​ / Instagram / @brooklynbeckham



Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс​ / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram / @brooklynbeckham



Подарок Ханы Бруклину Бекхэму​/ Instagram / @brooklynbeckham