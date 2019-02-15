Мы вместе против мира: Бруклин Бекхэм увез любимую Хану Кросс в Париж – романтичные фото
Старший сын британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин без ума от новой любви – модели Ханы Кросс. В честь Дня всех влюбленных звездная пара отправилась в романтическое путешествие в один из самых романтичных городов мира – Париж.
Новые волшебные снимки с путешествия влюбленные опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram.
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На селфи Хана нежно целует Бруклина в щеку на фоне Эйфелевой башни.
Я и моя девушка. Я самый счастливый парень в мире. Люблю тебя,
– заявил Бекхэм в подписи.
Хана также публично поблагодарила любимого за то, что он "делает ее самой счастливой девушкой в мире".
Кроме того, Бруклин показал интересный подарок, который ему подготовила Кросс. На снимке изображен металический корпус с гравировкой.
"Бруклин, ты и я против мира. Буду любить тебя всегда, Хана", – говорится на подарке.
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс / Instagram / @brooklynbeckham
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс / Instagram / @hancross
Хана Кросс / Instagram / @brooklynbeckham
Подарок Ханы Бруклину Бекхэму/ Instagram / @brooklynbeckham