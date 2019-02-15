Мы вместе против мира: Бруклин Бекхэм увез любимую Хану Кросс в Париж – романтичные фото

63 Читати новину українською
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс / Instagram / @hancross

Старший сын британского дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин без ума от новой любви – модели Ханы Кросс. В честь Дня всех влюбленных звездная пара отправилась в романтическое путешествие в один из самых романтичных городов мира – Париж.

Новые волшебные снимки с путешествия влюбленные опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram.

Читайте также: Бренд Виктории Бекхэм отказался от использования кожи экзотических животных

На селфи Хана нежно целует Бруклина в щеку на фоне Эйфелевой башни.

Я и моя девушка. Я самый счастливый парень в мире. Люблю тебя,
– заявил Бекхэм в подписи.

Хана также публично поблагодарила любимого за то, что он "делает ее самой счастливой девушкой в мире".

Кроме того, Бруклин показал интересный подарок, который ему подготовила Кросс. На снимке изображен металический корпус с гравировкой.

"Бруклин, ты и я против мира. Буду любить тебя всегда, Хана", – говорится на подарке.

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс​ / Instagram / @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Бруклин Бекхэм с Ханой Кросс​ / Instagram / @hancross

Хана Кросс
Хана Кросс / Instagram / @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем з Ханою Кросс
Подарок Ханы Бруклину Бекхэму​/ Instagram / @brooklynbeckham

blog_ava
Суд в Гааге полностью удовлетворил иск "Приватбанка" против России
сегодня
538
Теги: LifeStyle День Валентина Мода Звездные романы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 52
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3117
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
сегодня 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
55585
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
14 февраля 19:50 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 13974
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
14 февраля 18:40 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
162
Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
14 февраля 17:09 Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
Олена Кандяк 407
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук