"Мышеловка для кота": интересные факты о первом детективном сериале от "Квартала 95"

В понедельник, 2 марта, на телеэкраны выходит новый сериал от "Квартала 95" под названием "Мышеловка для кота". Проект уже привлек немалое внимание киноманов, ведь его авторы умело совместили разные сюжетные линии в детективной истории. Почему стоит посмотреть сериал – читайте в новости.

Известно, что "Мышеловка для кота" будет состоять всего из 12 серий. Съемки проходили в Киеве летом 2019 года с участием актеров Дмитрия Суржикова, Татьяны Коноваловой, Константина Темляка, Сергея Сипливого, Андрея Романия, Евгения Ковирзанова, Дарьи Петрожицкой и Дарьи Рыбак. И уже 2 февраля зрители смогут посмотреть первый эпизод детективного сериала.

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По сюжету, студент, журналист и учительница втянуты в жестокую игру. Все они в один день получили миллион долларов на свой счет. Однако оказывается, что эти деньги – не подарок судьбы, а герои являются ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой – их жизни. Узнав, в чем дело, "мышки" начинают свою игру с "котами", пытаясь опередить самих игроков.

Перед премьерой сериала представители "Квартала 95" назвали причины, почему стоит посмотреть "Мышеловку для кота". Какие именно аргументы подобрали авторы проекта – читайте в новости.

Интересные факты о сериале "Мышеловка для кота"

Сначала авторы сериала хотели назвать его "Снег на голову". Однако потом выбор упал на "Мышеловка для кота".

Это первый детективный сериал от "Квартала 95". Кроме того, "Мышеловка для кота" стала дебютом режиссера Михаила Савина. Ранее он работал над сценарием комедийных проектов "Сваты" и "Любовь в большом городе". За время съемок сериала режиссер похудел на 12 килограммов.

Я этого не планировал, просто для меня несколько месяцев были как один большой съемочный день. В этот период у меня не было ни семьи, ни друзей, и все время занимала работа,

– рассказал он.



Михаил Савин – режиссер сериала "Мышеловка для кота" / Пресс-служба

Съемки сериала заняли 51 съемочную смену, а самый длинный рабочий день длился 18 часов.

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Режиссер Михаил Савин признался, что к созданию 12-серийной киноленты приглашали Дмитрия Суржикова. Сначала актер должен был играть олигарха, а не журналиста. В то же время на роли трех богачей рассматривали 7 популярных кинозвезд, в частности, Михаила Кукуюка. Однако после кастингов этих героев сыграли Сергей Сипливый, Андрей Романий и Евгений Ковырзанов.



Сергей Сипливый, Андрей Романий и Евгений Ковырзанов / пресс-служба

Съемки сериала "Мышеловка для кота" проходили одновременно с другим популярным проектом "95 Квартала" – сериалом "Папик". Поэтому актрисе Дарье Петрожицкой пришлось бывать на двух съемочных площадках. Звезда не скрывает, что иногда на сон оставались считанные часы.



Дарья Петрожицкая / Пресс-служба

Одни из самых драматичных сцен сериала снимали на территории аэропорта имени Сикорского (Жуляны). Для съемочной группы перекрыли стойку для регистрации, но на некоторых кадрах зрители смогут увидеть настоящих туристов.

В то же время студенческий город снимали на территории Налоговой академии Украины, что расположена в Ирпене. А вот живописная церковь, которую покупает один из олигархов, расположена в поселке Буча. На время съемок в ней не проводили богослужений.



Кадры со съемочной площадки "Мышеловки для кота" / Пресс-служба ​

По сюжету, в доме журналиста есть собака. Однако в реальной жизни Дмитрий Суржиков боится этих животных, поэтому в кадре он представал без домашнего питомца героя.



Актер Дмитрий Суржиков / Пресс-служба ​

Во время съемок были и мистические форс-мажоры. В частности, в аэропорту при переездах потерялся брелок, который по сценарию принадлежит одной из героинь. Из-за этого съемки пришлось приостановить.

Честно говоря, это была катастрофа. Мы подняли на уши все сувенирные лавки в округе. Уже даже задумывались самим выточить его из дерева или отлить из гипса. Но уже через пару часов нашли идентичный брелок в сувенирной лавке на Андреевском спуске,

– рассказал режиссер Михаил Савин.

Кроме этого, на съемках эмоционального эпизода едва не помешала погода. Во время репетиции семейной ссоры главных героев пошел сильный дождь с громом, поэтому режиссер сразу же начал снимать эти кадры.

Не обойдется в сериале "Мышеловка для кота" и без музыки. В киноленте прозвучат хиты в исполнении Марии Чайковской и группы "Беz обмежень".



Группа "Беz обмежень" / Пресс-служба