На 39-й неделе беременности Санта Димопулос показала фигуру в бикини: фото

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос, которая уже скоро должна стать мамой во второй раз, делится с поклонниками подробностями своей беременности. Кроме того, звезда на 39-й неделе не скрывает свою фигуру и смело фотографируется в профессиональных и соблазнительных фотосессиях.

Новое откровенное фото Санта опубликовала на своей странице в Instagram. Как известно, Димопулос решила рожать второго ребенка в Монако, где она проводит уже несколько недель со своими родственниками.

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На 37-й неделе беременности певица даже снялась в эротической фотосессии, засветив обнаженный живот в полупрозрачном наряде. А на днях звезда показала кадр на 39-й неделе в синем купальнике в раздевалке спорткомплекса.

"Арбузик... Скоро", – добавила в подписи будущая мама.



Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos

Добавим, знаменитость решила не рожать ребенка в Украине из-за плохого опыта с первыми родами. Послеродовую палату Санта сравнила с фильмом ужасов.

Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда начались роды – ее отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать схватки. Тогда я почувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребенка мне просто вытолкнули нажав на живот. Гематому на голове у младенца прокалывали на четвертый день и мне даже страшно вспоминать об этом,

– вспоминала Димопулос.



Санта Димопулос / Instagram / @santadimopulos