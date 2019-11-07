На Airbnb предлагают пожить в доме, в котором провел детство Гарри Поттер: фото
Арендовать дом можно минимум на двое суток. За одну ночь придется отдать около 3500 гривен.
Мечта поклонников "Гарри Поттера" может стать реальностью. Благодаря сервису аренды жилья Airbnb, желающие могут пожить в доме Гарри Поттера. Он расположен в английской деревне Лавенхем.
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Дом рассчитан на двух гостей, в нем есть ванна, две спальни, гостиная, камин и сад.
Гостиная в доме Гарри Поттера в селе Лавенхем / Airbnb
Гостиная в доме Гарри Поттера в селе Лавенхем / Airbnb
Одна из спален в доме Гарри Поттера в селе Лавенхем / Airbnb
Забронировать легендарный дом можно минимум на две ночи. Цена за сутки около 3500 гривен.
Согласно информации на Airbnb, Лавенхем признан лучшим средневековым поселком Великобритании. В нем есть более 300 раритетных объектов, которые охраняются. Некоторые из них можно заметить в фильмах о Гарри Поттере.
Напомним, что первые копии части "Гарри Поттер и Философский камень" преданные фанаты приобрели за немалую сумму. Один из ярых поклонников отдал из своего кармана 30 тысяч фунтов стерлингов, тогда как книга была представлена на аукционе с оценкой в 15 тысяч фунтов стерлингов.