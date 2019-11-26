На английской премьере "Холодного сердца 2" подростки с ножами устроили массовую драку

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"Холодное сердце 2" / IMDb

Почти 100 английских подростков стали причастными к массовой драке, произошедшей на днях на премьере "Холодного сердца 2". Некоторые из них имели с собой ножи и даже мачете.

О драке, которая произошла на одном из первых показов мультфильма "Холодное сердце 2" в Бирмингеме, пишет издание Movieweb.

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Для того, чтобы взять ситуацию под контроль, местная полиция прибыла на место происшествия в экипаже нескольких десятков офицеров. Они разнимали участников инцидента, однако те "враждебно" отреагировали на просьбу примириться. Поэтому полицейским пришлось использовать электрошокеры и даже служебных собак.

В результате некоторые работники правоохранительных органов были травмированы во время выполнения своих обязанностей, за что пятеро подростков были арестованы. Также на сайте издания сообщается, что некоторые из участников драки были вооружены ножами, а двое из них имели с собой мачете.

Детали массовой драки пока неизвестны.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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