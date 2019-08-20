На Apple TV+ появился первый трейлер сериала "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун

Новый стриминговый сервис Apple TV+ уже осенью порадует фанатов собственной продукции новым сериалом. Создатели киноленты "Утреннее шоу" выпустили первый трейлер, где главные роли исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Первый трейлер из сериала был опубликован 19 августа на YouTube-канале сервиса Apple TV. С момента публикации его посмотрели 1,5 миллиона раз.

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"Утреннее шоу" 2019: смотреть трейлер сериала онлайн

Согласно сюжету сериала, в нем рассказывается, как США просыпаются под утренние шоу, где ведущие Карелл (Энистон) и Дженнифер (Уизерспун) попадают в неприятные перепитии. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмен, Бел Паули, Гугу Мбата-Роу, Джек Девенпорт и Янина Гаванкар.

Известно, что компания Apple заказала два сезона шоу с 10 эпизодами в каждом, которые будут транслироваться исключительно на Apple TV Plus. Премьера проекта запланирована на осень 2019-го. Стоит добавить, что о съемках "Утреннего шоу" впервые стало известно еще в июле 2017 года. А первые кадры из кинокартины были презентованы при запуске стримингового сервиса Apple TV+ 25 марта этого года.