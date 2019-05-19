На Арнольда Шварценеггера напали во время поездки в Африку: видео

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер стал жертвой дерзкого нападения. Во время публичного выхода неизвестный набросился на него.

Известно, что голливудский "Терминатор" Арнольд Шварценеггер приехал на соревнования в спортивный центр в Йоханнесбурге, что в Южной Африке. Мероприятие состоялось в субботу, 18 мая. Однако событие запомнится всем участникам не благодаря достижениям спортсменов, а дерзким нападением на знаменитого американца.

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Согласно видео, опубликованному в сети, 71-летний Арнольд Шварценеггер мило общался со своими поклонниками. Неожиданно какой-то мужчина подбежал к актеру и ударил его ногами в спину. Однако от сильного толчка Арнольд Шварценеггер не упал, нападающего же сразу задержали охранники.

71 year old #ArnoldSchwarzenegger was attacked in Sandton #SouthAfrica few hours ago. SA is a dangerous and violent country always be vigilant. pic.twitter.com/hDOGJfT546 — Danie Barnard (@DaanBarnard) 18 травня 2019 р.

Жуткое видео вызвало панику в сети, а сторонники засыпали актера сообщениями, пытаясь узнать о его состоянии здоровья. Поэтому Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент.

Спасибо за вашу заботу, но нечего волноваться. Я думал, что меня просто толкнули в толпе. Я понял, что произошло, когда увидел видео, как и все остальные. Я рад, что этот придурок не прервал моего Snapchat,

– написал Арнольд Шварценеггер.

Актер добавил видео, на котором видно момент нападения с другого ракурса. В ролике видно, что Арнольд Шварценеггер не пострадал от удара. В то же время нападающий сам упал неподалеку от актера. Западным СМИ удалось узнать, что мужчина известный правоохранителям благодаря подобным выходкам.