На аукционе продали самую дорогую в мире скульптуру: как она выглядит

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали скульптуру известного американского художника Джеффа Кунса "Кролик". Работа ушла с молотка за рекордную 91 миллион долларов, став самой дорогой среди скульптур живых художников.

На первый взгляд может показаться, что "Кролик" – это надутый воздушный шарик. Но в действительности скульптура выполнена из нержавеющей стали. Перед торгами работу оценили в 50-70 миллионов долларов.

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На своем сайте Christie's описал "Кролика" как "милого, зловещего, мультяшного, навязчивого, озорного, сексуального, прохладного, ослепительного и знакового".

В художественном мире Джеффа Кунс довольно эпатажная фигура. Его китчевые работы собирают вокруг себя тех, кто восхваляет талант художника, и тех, кто обвиняет его в излишней откровенности. Например, Кунс издал "домашнюю Камасутру" под названием "Сделано на небесах". Обосновал это тем, что было бы интересно узнать, где та грань, после которой люди чувствуют к себе отвращение, вину и стыд.



Джефф Кунс "Сделано на небесах", 1989 год // Jeff Koons

Хотя не все его работы провокационные и скандальные. В 1992 году Кунс создал инсталляцию "Щенок" – 13-метрового терьера, украшенного настоящими цветами.



Джефф Кунс "Щенок", 1992 год // Jeff Koons