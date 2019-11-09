На аукционе продали вещи погибшего солиста The Prodigy Кита Флинта: известна сумма выручки

Личные вещи Кита Флинта, который покончил жизнь самоубийством в марте 2019 года, продали. Немало поклонников группы The Prodigy приняли участие в анонсированном аукционе, поэтому за все лоты родственники сумели получить почти 450 тысяч долларов.

Аукцион состоялся 7 ноября в британском Кембридже. Родственники погибшего Кита Флинта передали представителям Cheffins Fine Art около 170 вещей, принадлежавших солисту The Prodigy. Среди них – одежда и украшения, в которых артист выступал на концертах и ​​фестивалях, раритетная мебель, которую Кит самостоятельно подбирал для своего дома, и даже музыкальные награды.

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Особое внимание сторонников The Prodigy привлекла кровать Кита Флинта, которую также выставили на продажу. Дубовое изделие было ручной работы и имело лестницы и стальную готическую отделки. Несколько человек посоревновались за покупку этой кровати, однако приобрести ее удалось европейскому меломану за 10,8 тысяч долларов.



Кровать Кита Флинта продали на аукционе / Cheffins Fine Art

Украшения солиста группы The Prodigy также привлекли немалое внимание на аукционе. Все потому, что среди лотов был знаменитый серебряный пирсинг, который можно увидеть во многих клипах и интервью Кита Флинта.



Украшения Кита Флинта / Cheffins Fine Art Украшения Кита Флинта / Cheffins Fine Art

Однако наибольшую сумму сторонники артиста отдали за три награды MTV. Статуэтки, о которых мечтают тысячи певцов, купили за более чем 20 тысяч долларов.



Награды солиста группы The Prodigy / Cheffins Fine Art

Еще в середине октября 2019 года журналисты LifeStyle 24 сообщали, что родственники погибшего Кита Флинта выставили на продажу его вещи. Такое решение было вынужденным, ведь артист оставил после своей смерти много долгов и неуплаченные налоги на сумму 8 миллионов долларов. До самоубийства солист The Prodigy планировал продать свой паб The Leather Bottle и имение в Великобритании. Заведение было не выгодным, поэтому знакомые Кита Флинта не понимали, почему он несколько лет пытался спасти свой бизнес, который принес ему долг в 600 тысяч долларов.

Что известно о смерти Кита Флинта?

Тело 49-летнего Кита Флинта нашли 4 марта 2019 года. Солист группы The Prodigy повесился в одной из комнат своего дома в британском графстве Эссекс. Попрощаться с Китом Флинтом пришли все его родственники, коллеги по коллективу и сотни поклонников.



Неизвестно, что заставило популярного артиста совершить самоубийство. По словам инсайдеров, Кот Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – моделью Маюми Кай. Судебный процесс завершился незадолго до его смерти, а после развода вокалист The Prodigy жаловался на депрессию и снова начал употреблять наркотики.

О жизни и смерти Кита Флинта – смотрите в видео: