На аукционе в США за рекордную сумму продали личные вещи Мэрилин Монро: захватывающие фото

На аукционе в Лос-Анджелесе за рекордные 250 тысяч долларов продали статуэтку премии "Золотой глобус", которую в 1962 году получила актриса Мерлин Монро.

Об этом сообщила пресс-служба Julien's Auctions.

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На аукционе продали черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Приобрели машину за 490 тысяч долларов. Считается, что это был рождественский подарок для делового партнера и фотографа исполнительницы Милтона Грина.

SOLD for $490,000! This 1956 Ford Thunderbird is the only car owned by America’s greatest female icon - @MarilynMonroe - to ever be located, documented, and brought to auction. Sold in our Icons & Idols: Hollywood event live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/eP7kEeZf4N — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17 листопада 2018 р.

С молотка ушли водительские права Монро, за них отдали 10 тысяч долларов, а также серьги из горного хрусталя – более 10 тысяч долларов.

Высокий спрос имела черная блузка из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году. За одежду отдали 43 тысячи долларов.

За 32 тысяч долларов продали экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера.

SOLD for $32,000! An original first issue of #Playboy magazine featuring #MarilynMonroe on the cover. Signed by #HughHefner. Sold in our two-day Icons & Idols: Hollywood And More #auction event concluding today, live in Beverly Hills and online at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/k3wArI6CXm — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 17 листопада 2018 р.

Кто такая Мэрилин Монро? Секс-символ, актриса, певица, модель – женщина, из-за которой теряли голову все мужчины и за которой были готовы бежать на край света президенты. Она – легенда американского кино, которая прожила очень короткую, но крайне насыщенную событиями жизнь. Умерла Монро в возрасте 36 лет.