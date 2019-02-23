На финале Нацотбора Евровидения-2019 Джамала появилась в роскошном наряде розового цвета

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Джамала
Джамала / Instagram/ @jamalajaaa

Финал Национального отбора Евровидения-2019 проходит в субботу, 23 февраля. В жюри, как всегда, невероятная Джамала, победительница Евровидения-2016 продемонстрировала блестящий комбинезон нежно-розового оттенка.

После представления финалистов Нацотбора Евровидения-2019 ведущий шоу Сергей Притула ознакомил зрителей со звездным жюри, в составе которого украинская певица с крымскотатарским корнями Джамала. Между судьями-мужчинами Андреем Данилко и Евгением Филатовым Джамала появилась в нежном образе.

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Победительница Международного этапа Евровидения-2016 выбрала розовый комбинезон с массивным жабо на рукавах, который подчеркивал ее стройную талию. Маникюр Джамала тоже сделала в тон к наряду, а изюминкой образа стали минимальные украшения, а именно – тонкая цепочка на шее. Стоит отметить, что на втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2019 певица появилась в черно-белом платье длины миди.

Джамала
Джамала выбрала розовый наряд для финала Нацотбора Евровидения-2019 / Instagram / @jamalajaaa

 

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Новости LifeStyle Джамала Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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