На финале Нацотбора на Евровидение-2019 выступил андрогин из Франции Билал Хассани: видео

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Билал Хассани
Билал Хассани / Instagram/ @iambilalhassani

Андрогин из Франции, который будет представлять свою страну на международном вокальном конкурсе, приехал в Киев, чтобы выступить на финале Нацотбора на Евровидение-2019. Певец признался, что в Украине он впервые, однако ему здесь нравится.

О том, что особым гостем финала отбора Евровидения-2019 станет андрогин Билал Хассани из Франции стало известно накануне прямого эфира. В анонсе, который транслировали перед его выступлением в прямом эфире, он заявил, что будет петь свою конкурсную песню Roi, что в переводе на украинский означает "Король".

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Он отметил, что его композиция говорит о том, что важно быть собой и не стесняться окружающей среды, эта песня о нем. Также он добавил, что он знает, что его образ многих раздражает, но ему все равно что говорят хейтеры.

"Я знаю кто я и никогда не сойду со своего пути", – заверил Билал Хасанни.

Нацотбор на Евровидение-2019: выступление андрогина из Франции Билала Хасанни (видео)

 

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Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: онлайн-трансляция финала
23 февраля
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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Евровидение Музыка Новости LifeStyle Новости Украины Новости Франции
Источник: LifeStyle 24
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