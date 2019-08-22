На фоне мегаполиса: сексуальная Жозефин Скривер сфотографировалась в белье в окне дома

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Датская модель и "ангел" Visctoria's Secret показывает свою харизму и раскованность не только на подиуме, но и в будний день. Жозефин Скривер сфотографировалась в красивом белье в окне с видом на роскошный мегаполис.

Пребывание в одном из красивейших и крупнейших городов мира побуждает туристов к безудержному желание показать его другим. А если в путешествие отправилась всемирно известная модель, то она сумеет сделать это привлекательно и сексуально.

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На своей странице в Instagram Жозефин Скривер опубликовала горячий снимок, на котором обнажила свое стройное тело на фоне Токио. Она раскованно позировала на мраморном подоконнике красивого гостиничного номера с видом на столицу Японии. На ней было только сексапильное кружевное белье. А волосы "ангела" Victoria's Secret были распущены, что придало ее образу еще большей пикантности.

Жозефін Скрівер
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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