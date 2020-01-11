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На фоне скандала принц Гарри и Меган Маркл показали результаты своей работы

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Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / www.gettyimages.com

Неожиданное заявление принца Гарри и Меган Маркл о сложении королевских обязанностей вызвало острые дискуссии в прессе и сети. Однако герцоги Сассекские решили стоять в стороне от обсуждений и пока продолжать делать свою работу. В сети они отчитались о последнем официальном выходе.

 

Принц Гарри и Меган Маркл стали самыми непредсказуемыми представителями британской монархии XXI века. 8 января 2020 года супруги официально объявили, что хотят отдалиться от королевской семьи, сложить свои обязанности и жить на две страны, но в то же время сохранить свои проекты. Герцоги Сассекские приняли решение самостоятельно, без согласования с Елизаветой II, поэтому королева была также ошарашена от заявления внука.

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Пока Ее Величество провела совещание, на котором обсудила с представителями монархии пути решения резонансной ситуации и преодоления конфликта. Букингемский дворец заявил, что Елизавета II ведет переговоры с Гарри и Меган, результаты которых представят общественности позже.

Интересно, что герцоги Сассекские тщательно скрывали информацию о заявлении и перед объявлением о сложении полномочий осуществили первый в 2020 году публичный выход. Принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительную кулинарную организацию Hubb Community Kitchen, которая возникла после того, как в здании Гренфелл-Тауэр в 2014 году произошел жуткий пожар. Тогда немало британцев помогали пострадавшим, а женщины создали организацию, которая может кормить людей, имеющих любые трудности.

История Hubb Community Kitchen вдохновила Меган Маркл на благотворительный проект, где она стала патроном. Совместно с женщинами герцогиня выпустила кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook, в которой можно увидеть рецепты восточной кухни. Перед скандальным заявлением принц Гарри и Меган Маркл посетили благотворительную организацию, о чем 10 января отчитались в сети.

Эти женщины собрались вместе после трагедии в Гренфелл, чтобы приготовить пищу для своих семей и соседей, пострадавших от огня. Благодаря средствам, полученным от продажи кулинарной книги, они смогли помочь многим людям. Hubb продолжает работать с местными организациями,
 рассказали герцоги Сассекские.

Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / Instagram / @sussexroyal

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Это не единственная организация, где побывала Меган Маркл. Перед обнародованием заявления герцогиня Сассекская тайно сходила в Королевский театр, где она является патроном. Неизвестно, о чем именно Меган говорила с благотворителями и представителями культуры, однако СМИ подозревают, что она хотела объяснить ситуацию и подготовить руководителей учреждений о предстоящих изменениях.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гарри
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