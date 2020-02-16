На фоне слухов о банкротстве Виктория Бекхэм устроила показ новой коллекции: фото и видео

Дизайнер Виктория Бекхэм не намерена прощаться со своим фэшн-бизнесом. И хотя в СМИ рассказывали о возможном банкротстве бренда, в Лондоне феерично представили осенне-зимнюю коллекцию одежды.

Как известно, акции бренда Victoria Beckham существенно упали. Эксперты западных СМИ отметили, что стоимость популярной в мире компании снизилась на 36 миллионов долларов, поэтому бренд оказался на грани банкротства. Однако сама Виктория Бекхэм не намерена паниковать из-за кризиса и уже начала принимать соответствующие меры. Так, дизайнер отказалась от услуг частного водителя и флориста, что существенно уменьшило расходы компании. Кроме того, она создала новую коллекцию одежды, которая уже привлекла внимание всего мира.

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Зрелищное шоу состоялось в Лондоне 15 февраля. Почетными гостями показа линии одежды Victoria Beckham стали родственники дизайнера – муж Дэвид Бекхэм с детьми, а также мама Виктории Джеки Адамс и ее свекровь Сандра Джорджина Вест. Единственным, кто не посетил семейное мероприятие, был старший сын супругов Бруклин Бекхэм, который, согласно инстаграм-странице, наслаждается отдыхом со своей девушкой Николой Пельтц.

Не пропустила фэшн-событие и подруга Виктории Бекхэм – главный редактор Vogue Анна Винтур. По традиции, она села в первый ряд, рядом с семьей дизайнера.

Зрелищное шоу Виктория Бекхэм устроила в рамках Недели моды в Лондоне. Дизайнер арендовала роскошный Банкетинг-хаус в Вестминстере, в котором проводили приемы представители королевской семьи. Большое внимание она уделила линии обуви, которая уже пользуется популярностью в продаже. В частности, сапоги от Виктории Бекхэм охотно примеряет Ким Кардашян.

Поражала элегантностью и коллекция одежды, которую дизайнер представила в Лондоне. Виктория Бекхэм решила не экспериментировать, поэтому зрители могли увидеть изделия в стиле знаменитого модельера – от шерстяных костюмов и ярких А-образных юбок до закрытых платьев с принтами и рукавами-фонариками, а также джемперов с рубашками.