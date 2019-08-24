На фоне вечернего заката: Хайди Клум и Том Каулитц наслаждаются романтикой – фото

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Супермодель Хайди Клум продолжает наслаждаться роскошным медовым месяцем со своим мужем, музыкантом Томом Каулитцом.

Новоиспеченные супруги отдыхают на яхте Christina O, на которой ранее состоялись предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье. Новые снимки Клум разместила на своей странице в Instagram.

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На фото счастливые Хайди и Том позируют на сказочном фоне вечернего заката. Музыкант нежно целует свою жену в щеку, а модель смотрит прямо в камеру, искренне улыбаясь.

Романтические снимки мистера и миссис Каулитц собрали немало лайков в сети и от других мировых знаменитостей, среди которых – блогер Кьяра Ферраньи.

"Верните нас к этому прекрасному месту Капри", – добавила в подписи влюбленная Хайди Клум.

Хайді Клум і Том Каулітц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum

Хайді Клум і Том Каулітц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum


Принт платья Хайди Клум / Instagram / @heidiklum

Что известно об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца?Впервые о романе Хайди Клум и Тома Каулитца заговорили в марте 2018 года. Тогда пара впервые засветилась вместе в ресторане Delilah, что в Нью-Йорке. И хоть влюбленные делали вид, что между ними только дружеские отношения, гитарист Tokio Hotel провел красавицу в авто и нежно попрощался с ней, что свидетельствовало о романтике между звездами.

В декабре 2018 года Хайди опубликовала первое совместное фото с Томом, подтвердив роман и помолвку. Впоследствии в СМИ не переставали говорить, что Клум беременна от своего избранника, но звезда демонстрировала стройную фигуру в платьях и купальниках, чем опровергла все догадки. По словам инсайдеров, знаменитости тайно поженились еще 22 февраля 2019 года.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Хайди Клум
Источник: LifeStyle 24
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