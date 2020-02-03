На "Голос страны-10" пришел студенческий друг Тины Кароль: забавная реакция Дана Балана

Юбилейный сезон "Голоса страны-10" стал настоящей находкой для всех меломанов. Все потому, что на проекте не только интересно наблюдать за конкурсантами, но и за звездными тренерами. В частности, Тиной Кароль и Даном Баланом.

В 3 выпуска "Голоса страны" на сцену вышел новый участник кастинга – певец Евгений Анишко. Мужчину хорошо знают в шоу-бизнесе, ведь в свое время он выступал в группе "4 короля". Кроме этого, Евгений Анишко пел в дуэте с Лаймой Вайкуле, чем не могут похвастаться многие артистов.

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Своим вокалом участник шоу сумел развернуть только кресло Дана Балана, поэтому прошел в следующий этап конкурса. Но, как оказалось, все тренеры были бы рады забрать Евгения Анишко к себе, ведь он невероятно талантливый.

Однако это не все сюрпризы, которые ждали Дана Балана. Во время съемок Тина Кароль призналась, что прекрасно знакома с Евгением Анишко. В студенческие годы они жили в общежитии и были хорошими друзьями. Тина и Евгений вместе ездили на вокальные конкурсы и даже делились едой.

Мы вместе начинали. Мы вместе в общежитии пили чаи, делились хлебом, за бутербродами друг к другу ходили, на конкурсы ездили,

– рассказала Тина Кароль.

Дан Балан, который стоял рядом с попдивой, легко начал ее душить, от чего она начала смеяться. Тина Кароль сразу объяснила, что это было давно.

Смотрите выступление Евгения Анишко и реакцию Дана Балана на "Голосе страны-10": видео

Еще с прошлого сезона "Голоса страны" между Даном Баланом и Тиной Кароль возникла особая связь. Артисты не скрывают: во время общения промелькнула искра, однако в роман она не переросла. Тина Кароль утверждает, что после смерти мужа в ее сердце есть место только для одного – ее сына Вениамина. А вот Дан Балан не упускает возможности приударить за певицей. Поэтому даже в 3 выпуске "Голоса" можно увидеть нежные прикосновения, особое внимание артиста и танец между тренерами шоу.