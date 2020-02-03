24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

На "Голос страны-10" пришел студенческий друг Тины Кароль: забавная реакция Дана Балана

19 Читати новину українською
Дан Балан и Тина Кароль / Пресслужба

Юбилейный сезон "Голоса страны-10" стал настоящей находкой для всех меломанов. Все потому, что на проекте не только интересно наблюдать за конкурсантами, но и за звездными тренерами. В частности, Тиной Кароль и Даном Баланом.

В 3 выпуска "Голоса страны" на сцену вышел новый участник кастинга – певец Евгений Анишко. Мужчину хорошо знают в шоу-бизнесе, ведь в свое время он выступал в группе "4 короля". Кроме этого, Евгений Анишко пел в дуэте с Лаймой Вайкуле, чем не могут похвастаться многие артистов.

Важно: Голос страны 10 сезон 3 выпуск:"родственница" Потапа и модель поборолись за место в шоу

Своим вокалом участник шоу сумел развернуть только кресло Дана Балана, поэтому прошел в следующий этап конкурса. Но, как оказалось, все тренеры были бы рады забрать Евгения Анишко к себе, ведь он невероятно талантливый.

Однако это не все сюрпризы, которые ждали Дана Балана. Во время съемок Тина Кароль призналась, что прекрасно знакома с Евгением Анишко. В студенческие годы они жили в общежитии и были хорошими друзьями. Тина и Евгений вместе ездили на вокальные конкурсы и даже делились едой.

Мы вместе начинали. Мы вместе в общежитии пили чаи, делились хлебом, за бутербродами друг к другу ходили, на конкурсы ездили,
– рассказала Тина Кароль.

Дан Балан, который стоял рядом с попдивой, легко начал ее душить, от чего она начала смеяться. Тина Кароль сразу объяснила, что это было давно.

Смотрите выступление Евгения Анишко и реакцию Дана Балана на "Голосе страны-10": видео

 

Еще с прошлого сезона "Голоса страны" между Даном Баланом и Тиной Кароль возникла особая связь. Артисты не скрывают: во время общения промелькнула искра, однако в роман она не переросла. Тина Кароль утверждает, что после смерти мужа в ее сердце есть место только для одного – ее сына Вениамина. А вот Дан Балан не упускает возможности приударить за певицей. Поэтому даже в 3 выпуске "Голоса" можно увидеть нежные прикосновения, особое внимание артиста и танец между тренерами шоу.

В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: момент убийства попал на видео (18+)
2 февраля
1236
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Дан Балан Тина Кароль LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
2 февраля 12:05 Знаете ли вы тексты "Кузьмы"? Проверьте свои знания
3753
2 февраля 09:20 5 лет без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор
Уляна Журба 838
1 февраля 19:21 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 3403
1 февраля 09:29 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 5402
31 января 16:27 От бриллиантового купальника до пантеры с изумрудами: самые известные ювелирные украшения звезд
Юлія Девда 1117
Новости
Больше новостей
Залиште відгук