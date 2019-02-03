На "Голос страны 9" пришла девушка, которая напомнила Дану Балану его прошлое

Каждый новый эфир "слепых прослушиваний" удивляет все больше. Так, в третьем выпуске "Голоса страны 9" на сцене появилась девушка, которая вернула Дана Балана в прошлое. Узнал ли ее голос певец и вернулся ли к ней – читайте в нашем материале.

Одесситка Екатерина Бегу решила прийти на проект, с четкой целью попасть к одному из тренеров, а именно к Дану Балану. Как отметила Екатерина, для "слепых прослушиваний" она выбрала песню, которая является особенной для них обоих.

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Перед выходом на сцену вокалистка также заверила слушателей, что Дан Балан узнает песню и она точно ему понравится. Девушка не ошиблась. Она выбрала песню Dragostea din tei знаменитой группы O-Zone, лидером которой является Дан Балан. Хит, который исполняла Екатерина он написал в 2004 году. Своим пением девушка развернула четыре кресла. Потап признался, что она задела его за живое.

Поскольку одесситка училась в молдавской школе, они с Даном Баланом пообщались знакомым лишь им двум языком и певец убеждал ее пойти в его команду. Однако он еще не знал, что Екатерина пришла на проект с целью развернуть именно его кресло. Когда Дан Балан выходил на сцену к девушке, чтобы спеть оригинал вместе с ней, Тина Кароль сказала, чтобы они не обнимались.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу