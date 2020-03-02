Вчера, 1 марта, состоялся 7 выпуск "Голоса страны-10", который завершил этап "слепых прослушиваний". Во время шоу выступила грузинская певица Анжела Кансузян. Однако журналисты телеканала "1+1" в прямом эфире проекта показали сюжет, снятый в Абхазии, и представили девушку гражданкой самопровозглашенной республики.

Вокруг телеканала "1+1" в очередной раз разгорелся громкий скандал. Поводом для резонансного обсуждения в сети стало выступление участницы из Грузии Анжелы Кансузян, которая стала участницей команды Дана Балана. Однако ажиотаж вызвал не вокал девушки, а сюжет и рассказ журналистов о конкурсантке как гражданке независимого государства Абхазии.

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Кроме того, что в сюжете афишировал флаг самопровозглашенной республики, которая существует благодаря военной поддержке России, журналисты отметили, что строгие традиции Абхазии мешали Анжеле Кансузян развиваться в музыке. Впоследствии материал исчез из официального ютуб-канала проетка "Голос страны 10", а взамен опубликовали короткую версию выступления без представления исполнительницы.

Однако на сцене во время общения с судьями девушка заявила, что приехала из Абхазии. Судя по всему, журналисты телеканала решили ссылаться на слова девушки, а не на позицию украинского правительства, которое не признает Абхазию суверенным государством.



На "Голосе страны 10" участницу из Грузии представили гражданкой Абхазии / Screenshot / Александр Войт

Зрители не остались в стороне розонансного инцидента и отреагировали шквалом гневных комментариев в адрес политики телеканала: "1+1 должны извиниться перед Грузией и удалить эту участницу из программы. Не существует "Абхазии", "В 1+1 новая политика. "Какая разница" называется", "Они перезалили видео, флаг забрали. Но на 2:40 мин, она говорит, откуда она".

Относительно скандала высказался и украинский журналист Александр Войт, который приравнял признание Республики Абхазия к существованию самопровозглашенной ДНР: "Нет слов! Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу из "ДНР". Какая в Украине была бы реакция?!"

Абхазия – регион на западе Грузии. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной Республики Абхазия при военной поддержке России. Де-юре – автономная республика в составе Грузии, временно оккупированная Россией для поддержки сепаратистского правительства. Украина официально не признает Абхазию независимым государством. На 1 марта 2020 года ее официально признали 5 стран: Россия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Выступление Анжелы Кансузян на "Голосе страны 10": смотрите видео онлайн