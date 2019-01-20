На группа "Антитела" подали в суд, требуя 1 миллион гривен: неожиданные детали

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Группа "Антитела"
Группа "Антитела" / Instagram/ @antytila_official

Луцкий предприниматель Сергей Лапковский подал иск против украинской группы "Антитела". Мужчина утверждает, что участники коллектива использовали запатентованные им ноты и тональности. Каждый из авторов песен группы получил повестку в суд.

Об этом группа "Антитела" сообщила на своей официальной странице в Facebook.

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Представитель коллектива заявил, что пока они готовятся к премьере своей новой видеоработы "Верила", группа мошенников во главе с Лапковским Сергеем решила обогатиться на их творчестве.

На Антитела подали в суд за использование нот и тональности в песнях. Абсурдный иск предвещает стать резонансным. Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "Антитела", что якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции",
– поделились с поклонниками представители группы на странице в Facebook.

В иске также указана конкретная сумма, которую истец требует от группы. Она составляет 1 018 692,64 гривен. Тарас Тополя признался, что исковая претензия могла бы быть отозванной, но участники группы не пошли на это, потому что для них это принципиальная вещь.

Это нечто похожее на то, что тебе запрещают использовать определенные слова в написании текстов, или же определенные движения в хореографических постановках. Это какая-то дикость. Потому что все музыканты, так или иначе, используют в написании песен определенные тональности, которые звучат в определенном темпе,
– прокомментировал иск Сергея Лапковского Тарас Тополя.

 
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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