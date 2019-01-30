На Гвинет Пэлтроу подали в суд и требуют 3,1 миллиона долларов: неожиданные детали

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Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу / Getty Images

72-летний мужчина из штата Юта подал в суд на голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу. В иске указано, что она нанесла ему телесные повреждения на горнолыжном курорте во время спуска в 2016 году.

Инцидент, в котором обвиняется 46-летняя Гвинет Пэлтроу, случился в 2016 году, однако, как утверждает истец Терри Садерсон, он смог подать в суд почти через три года после происшествия, поскольку все это время он лечился в клинике. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Несчастный случай с 72-летним мужчиной случился в Парк-Сити на горнолыжном курорте. Мужчина утверждает, что он услышал истерический крик и после того получил удар в спину. 46-летняя Гвинет Пэлтроу спускалась со склона к подножию, не справилась с управлением и наехала на мужчину сзади.

Однако Терри Сандерсон утверждает, что звезда даже не помогла ему подняться, а просто продолжила катание, даже не поинтересовавшись, как он себя чувствует. После госпитализации мужчине диагностировали черепно-мозговую травму и перелом четырех ребер. После длительного лечения мужчина требует от Гвинет Пэлтроу 3,1 миллиона долларов. В эту сумму входит моральное возмещение, а также расходы на лечение.

На Гвінет Пелтроу подали в суд
Скриншот / Twitter / @GwynethPaltrow

Теги: LifeStyle Гвинет Пелтроу Голливуд
Источник: Lifestyle
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