На кабриолете с откидным верхом: в Киеве стильный Санта Клаус раздавал людям конфеты – видео

В Киеве стильный Санта Клаус ездит на автомобиле марки Ford Mustang с откидным верхом, а на остановках раздает людям конфеты.

Об этом рассказала в соцсети Facebook очевидец происшествия Валерия Радченко.

Читайте также: Санта Клаус начал свое путешествие по миру: фото

По словам очевидцев, Санта Клаус не рекламирует никаких товаров или компаний. Он просто поздравляет с Новым Годом и желает всем хорошего настроения. Также неизвестно является ли это чьей-то рекламной акцией или это просто "шалости" обеспеченных чудаков.

Позже стало известно, что стильного Санту заметили еще как минимум на 6 остановках в районе Соломенской площади.