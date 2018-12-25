На кабриолете с откидным верхом: в Киеве стильный Санта Клаус раздавал людям конфеты – видео
В Киеве стильный Санта Клаус ездит на автомобиле марки Ford Mustang с откидным верхом, а на остановках раздает людям конфеты.
Об этом рассказала в соцсети Facebook очевидец происшествия Валерия Радченко.
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По словам очевидцев, Санта Клаус не рекламирует никаких товаров или компаний. Он просто поздравляет с Новым Годом и желает всем хорошего настроения. Также неизвестно является ли это чьей-то рекламной акцией или это просто "шалости" обеспеченных чудаков.
Позже стало известно, что стильного Санту заметили еще как минимум на 6 остановках в районе Соломенской площади.
Источник: 24 канал
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