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На карантине с секс-куклой: Владимир Остапчук создал пародию на российскую песню

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Владимир Остапчук записал пародию на карантин / Instagram / @vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук эпатировал с новой пародией, записанной на песню российской группы Little Big. Курьезное и одновременно провокационное видео он опубликовал на ютуб-канале.

Владимир Остапчук, как и все украинцы, находится на самоизоляции дома. Именно карантинные будни и вдохновили его на создание новой пародии, где показан 127-й день пандемии. Лишний вес, постоянные онлайн-встречи, прогулки на балконе и стрижка в ванной – это далеко не все, чем эпатировал Владимир Остапчук.

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"Партнершей" телеведущего в видео стала надувная секс-кукла. С ней Владимир Остапчук ложился спать в полосатой пижаме, которая напоминала образ заключенного, играл в приставку и танцевал.

Достаточно скандальным был и выбор песни: Владимир Остапчук перефразировал трек представителей России на Евровидении-2020 UNO. В ролике он скопировал и движения, которые группа Little Big продемонстрировал в клипе.

"Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли", – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020. А пока давайте вместе веселиться в это непростое время под самый знойный хит от Little Big. И, если кто-то в пародии узнает себя, я не виноват – сами такие. Поэтому не скучно сидим дома и #подбухиваем! Ой, подпеваем!" – прокомментировал ролик Владимир Остапчук.

Смотрите пародию от Владимира Остапчука "Скучно": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Курьезные новости LifeStyle Новости LifeStyle Владимир Остапчук Музыка
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