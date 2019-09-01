Ритмы Африки: на кого подписаны Меган Маркл и принц Гарри в Instagram – 15 аккаунтов

Каждый месяц королевская чета Меган Маркл и принц Гарри выбирает 15 аккаунтов в сети, на которые они подписываются. Герцог и герцогиня Сассекские выбирают интересные и полезные страницы, на которые стоит обратить внимание. В этом месяце все аккаунты связаны с Африкой, куда супруги планируют осуществить официальный визит.

На официальной странице в Instagram представители принца Гарри и Меган Маркл опубликовали новый коллаж из 9 фотографий, на которых обозначили некоторые из выбранных страниц.

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В подписи также сообщается, что совсем скоро герцог Сассекский с женой и их сыном Арчи отправятся в официальный тур в Африку. По словам принца Гарри, этот регион мира за последние 20 лет стал для него вторым домом.

Я не могу дождаться, когда я познакомлю жену и сына с Южной Африкой! Мы с вами увидимся очень скоро,

- добавил герцог Сассекский.

Отмечается, что семья в полном составе посетит Южную Африку, а принц Гарри также посетит Малави, Анголу и Ботсвану.

Страница в Instagram королевской четы подписалась на новые 15 аккаунтов, которые вдохновляют Меган и Гарри и освещают те темы, которые влияют на позитивные изменения.

Через наш тур в сентябре мы хотим отметить красоту этого замечательного континента в целом: от местных организаций, которые прилагают усилия для улучшения окружающей среды, молодых лидеров, которые прокладывают путь к лучшему будущему для Содружества и за ее пределами. Эти выбранные группы – это небольшая репрезентация невероятной работы, которую сегодня делают в Африке несметное количество людей, местных общин и организаций,

– говорится в подписи.

Страницы, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри:

@DlalaNje

@GoGooLive

@YouthAlert

@QueensCommonwealthTrust

@QueensYoungLeaders

@QueensCanopy

@AfricanParksNetwork

@DesmondTutuHIVFoundation

@Sentebale

@TheHaloTrust

@MinesAdvisoryGroup

@EveryDayAfrica

@NelsonMandelaFoundationsa

@NatGeo

@PaintedWolfConservancy

@Lewa_wildlife

@AfricanWildlifeFoundation

@Serengeti_National_Park

@NRT_Kenya

@Conservation_Lower_Zambezi

@Giraffe_Conservation

@VirungaNationalPark