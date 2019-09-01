Ритмы Африки: на кого подписаны Меган Маркл и принц Гарри в Instagram – 15 аккаунтов

106 Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Каждый месяц королевская чета Меган Маркл и принц Гарри выбирает 15 аккаунтов в сети, на которые они подписываются. Герцог и герцогиня Сассекские выбирают интересные и полезные страницы, на которые стоит обратить внимание. В этом месяце все аккаунты связаны с Африкой, куда супруги планируют осуществить официальный визит.

На официальной странице в Instagram представители принца Гарри и Меган Маркл опубликовали новый коллаж из 9 фотографий, на которых обозначили некоторые из выбранных страниц.

Читайте также: Почему я не могу увидеть Арчи, – отец Меган Маркл дал первое интервью после рождения внука

В подписи также сообщается, что совсем скоро герцог Сассекский с женой и их сыном Арчи отправятся в официальный тур в Африку. По словам принца Гарри, этот регион мира за последние 20 лет стал для него вторым домом.

Я не могу дождаться, когда я познакомлю жену и сына с Южной Африкой! Мы с вами увидимся очень скоро,
- добавил герцог Сассекский.

Отмечается, что семья в полном составе посетит Южную Африку, а принц Гарри также посетит Малави, Анголу и Ботсвану.

 

Страница в Instagram королевской четы подписалась на новые 15 аккаунтов, которые вдохновляют Меган и Гарри и освещают те темы, которые влияют на позитивные изменения.

Через наш тур в сентябре мы хотим отметить красоту этого замечательного континента в целом: от местных организаций, которые прилагают усилия для улучшения окружающей среды, молодых лидеров, которые прокладывают путь к лучшему будущему для Содружества и за ее пределами. Эти выбранные группы – это небольшая репрезентация невероятной работы, которую сегодня делают в Африке несметное количество людей, местных общин и организаций,
– говорится в подписи.

Страницы, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри:

@DlalaNje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dlala Nje (@dlalanje)

 

@GoGooLive

@YouthAlert

@QueensCommonwealthTrust

@QueensYoungLeaders

 

@QueensCanopy

@AfricanParksNetwork

 

@DesmondTutuHIVFoundation

@Sentebale 

@TheHaloTrust 

@MinesAdvisoryGroup 

@EveryDayAfrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Everyday Africa (@everydayafrica)

 

@NelsonMandelaFoundationsa

@NatGeo 

@PaintedWolfConservancy

@Lewa_wildlife

 

@AfricanWildlifeFoundation

@Serengeti_National_Park

@NRT_Kenya

@Conservation_Lower_Zambezi

@Giraffe_Conservation 

@VirungaNationalPark

 

 

blog_ava
Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
сегодня
440
Теги: LifeStyle Африка Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
1 сентября 13:30 "Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
Юлія Ліпенцева 226
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1 сентября 12:34 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1717
Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
31 августа 17:25 Дешевый недешевый Париж: что поесть, куда пойти и как правильно сэкономить
376
Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
31 августа 14:23 Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании
Юлія Михайлова 1446
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
31 августа 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Журба 5122
Новости
Больше новостей
Залиште відгук