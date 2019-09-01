Ритмы Африки: на кого подписаны Меган Маркл и принц Гарри в Instagram – 15 аккаунтов
Каждый месяц королевская чета Меган Маркл и принц Гарри выбирает 15 аккаунтов в сети, на которые они подписываются. Герцог и герцогиня Сассекские выбирают интересные и полезные страницы, на которые стоит обратить внимание. В этом месяце все аккаунты связаны с Африкой, куда супруги планируют осуществить официальный визит.
На официальной странице в Instagram представители принца Гарри и Меган Маркл опубликовали новый коллаж из 9 фотографий, на которых обозначили некоторые из выбранных страниц.
Читайте также: Почему я не могу увидеть Арчи, – отец Меган Маркл дал первое интервью после рождения внука
В подписи также сообщается, что совсем скоро герцог Сассекский с женой и их сыном Арчи отправятся в официальный тур в Африку. По словам принца Гарри, этот регион мира за последние 20 лет стал для него вторым домом.
Я не могу дождаться, когда я познакомлю жену и сына с Южной Африкой! Мы с вами увидимся очень скоро,
- добавил герцог Сассекский.
Отмечается, что семья в полном составе посетит Южную Африку, а принц Гарри также посетит Малави, Анголу и Ботсвану.
Страница в Instagram королевской четы подписалась на новые 15 аккаунтов, которые вдохновляют Меган и Гарри и освещают те темы, которые влияют на позитивные изменения.
Через наш тур в сентябре мы хотим отметить красоту этого замечательного континента в целом: от местных организаций, которые прилагают усилия для улучшения окружающей среды, молодых лидеров, которые прокладывают путь к лучшему будущему для Содружества и за ее пределами. Эти выбранные группы – это небольшая репрезентация невероятной работы, которую сегодня делают в Африке несметное количество людей, местных общин и организаций,
– говорится в подписи.
Страницы, на которые подписались Меган Маркл и принц Гарри: