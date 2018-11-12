"На колесах": Виталий Козловский отобрал еду у девушки и перепел хиты Потапа и Поляковой

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Виталий Козловский
Виталий Козловский / Instagram

12 ноября состоялась премьера развлекательного шоу "На колесах", в котором ведущий Слава Демин катает звезд на музыкальном авто. Первым героем стал эпатажный певец Виталий Козловский.

Выпуск развлекательного шоу опубликован на официальном YouTube-канале "Люкс ФМ".

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Во время забавного интервью Виталий Козловский успел бросить в ведущего пластиковым стаканом от газированного напитка и отобрать у девушки еду вблизи заведения быстрого питания. По словам певца, он так проверил, на сколько она щедрый человек, и угостился картофелем фри от фанатки.

В музыкальном авто Виталий и Слава перепели хиты Оли Поляковой, группы MOZGI, Павла Зиброва, Katy Perry и других топовых артистов.

Смотрите первый выпуск развлекательного шоу "На колесах" с Виталием Козловским:

 

Теги: LifeStyle Музыка Курьезные новости Виталий Козловский
Источник: 24 канал
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