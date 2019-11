На концерт Билли Айлиш можно попасть бесплатно: детали

Популярная американская певица Билли Айлиш порадовала своих поклонников. В июле следующего года певица отправится в мировой тур "Where Do We Go?". Вместе с организацией Global Citizen она запустила экологическую акцию, которая призвана на борьбу с изменениями климата. Поклонники, которые присоединятся к решению проблем загрязнения окружающей среды, получат бесплатные билеты на ее концерт.

17-летняя звезда Билли Айлиш неоднократно рассказывала в своих интервью, что она вегетерианка. Девушка не ест продукты животного происхождения. Именно поэтому ее райдер кажется немножко странным: в нем обязательно есть жареные бобы и безглютеновая тортилья. Но это не единственный способ, которым певица пытается защитить окружающий мир.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер одолжил Грете Тунберг свой электрокар: детали

Недавно на YouTube-канале Билли Айлиш появилось видео, в котором она и звезда фильма "Поздравляем в Зомбиленде" вспомнили речь Греты Тунберг в ООН. Знаменитости привлекли внимание к климатическим изменениям, призвали поддерживать акцию протеста Fridays For Future, а также организацию Greenpeace, выступающие за борьбу с использованием пластика.



Билли Айлиш и Вуди Харрельсон / YouTube Billie Eilish

В своем аккаунте в твиттере Билли Айлиш сообщила, что поклонники могут бесплатно получить билеты на концерты его мирового тура "Where Do We Go?". Таким образом певица хочет привлечь и поклонников к решению проблем загрязнения окружающей среды и глобального потепления.

Я объединилась с прекрасной организацией Global Citizen, чтобы помочь вам выиграть билеты на концерт в рамках тура "Where Do We Go",

– объяснила свои намерения звезда.

Take action for a more sustainable world with @GlblCtzn and win tickets to see Billie on the sold-out WHERE DO WE GO? WORLD TOUR. https://t.co/8UP3AjwHaI pic.twitter.com/Fe0hfDgoLt — billie eilish (@billieeilish) 8 листопада 2019 р.

Билли Айриш уточнила, что более подробную информацию об акции можно узнать на сайте Global Citizen. Именно там фанаты певицы могут прочитать больше о том, как пластик загрязняет атмосферу, почему так важно знать об изменении климата и чем грозит планете глобальное потепление.

В июле следующего года певица отправится в мировое турне со своим альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Девушка уже рассказала, что планирует сделать свое путешествие максимально экологичным. А на концертах фанаты смогут посетить инсталляцию "Billie Eilish Eco-Village" и узнать о климатических изменениях и о том, почему это так важно.

Американская певица Билли Айлиш / Twitter / @billieeilish