На концерт, не выходя из дома: группа ONUKA представила видео с грандиозного шоу

В украинском шоу-бизнесе все чаще начинают записывать масштабные события на видеокамеры, чтобы потом создать полноформатную версию для домашнего просмотра. Не исключением стала и знаменитая группа ONUKA, которая опубликовала в сети видео с киевского выступления в Stereo Plaza, а также много приятных бонусов, которые ждут верных фанатов во время просмотра.

Отныне полноформатную запись самого масштабного концерта в истории группы можно посмотреть на официальном канале группы ONUKA на YouTube. Кроме проницательного живого звучания музыкантов и фронтменши группы Наты Жижченко, в 19 видеороликах вы увидите и новый материал, оркестр НАОНИ, многотысячный зал киевского клуба Stereo Plaza, кинетическое и лазерное шоу.

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Выход полнометражной записи концерта связан не только с днем ​​рождения солистки группы, но и с первой годовщиной выхода мощного альбома под названием MOZAИКА.

Совпадения случаются, но не в этот раз. Лайв выходит через год после релиза MOZAИКА, и является для нас своеобразным итогом работы с материалом лонгплея. С одной стороны, мы хотели поделиться лучшим, что нам удалось сделать сегодня. С другой – получить тот же взгляд со стороны, проанализировать себя и начать двигаться дальше,

– поделилась своими мыслями Ната Жижченко.

Стоит добавить, что презентация альбома продолжается и сегодня. Кроме этого, в апреле ONUKA отправляется в европейский тур, который охватит 6 стран, поэтому композиции альбома MOZAИКА прозвучат в Швеции и Финляндии, а осенью обновленная программа с оркестром НАОНИ будет представлена и в Украине.

Смотрите выступление группы ONUKA с концерта в Киеве: