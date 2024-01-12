На конкурсе ледяных скульптур во Львове определили победителей: потрясающие фото и видео

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Ледяные скульптуры во Львове
Ледяные скульптуры во Львове / dyvys.info

Во Львове завершился конкурс ледовых скульптур. Девять львовских мастеров в течение двух дней высекали ледяные фигуры. Мастерам понадобилось почти 9 тонн льда. А тематикой этого конкурса стало творчество знаменитого скульптора Иоанна Пинзеля.

Центр города Льва похож на зимнюю сказку, ведь над скульптурами изо льда колдуют девять мастеров. Тема конкурса – "Вдохновленные Пинзелем". Поэтому участники фестиваля вдохновлялись работами основателя Львовской школы скульпторов.

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"Мой проект посвящен тому, чтобы популяризировать его имя среди людей, которые не знакомы с искусством", – отметила автор идеи конкурса Ивона Лобан.

пінзель
Работа Пинзеля

пінзель

Деталь работы скульптора

Скульпторы создавали в стиле украинского барокко. Но каждый добавил что-то свое. От Пинзеля, говорят, принимали динамику и эмоциональность скульптур. Мастера работу завершили вечером, тогда же и началось голосование жюри за лучшую скульптуру.

льодові скульптури у львові
Процесс создания ледяных скульптур

Победителем конкурса стал скульптор Марьян Король. Его фигура "Танец ангелов" имеет скрытый смысл, говорит автор.

Здесь изображены два ангела характера барокко, они закручены в такую композицию. Внутри образуют пространство, а это пространство уже себе может каждый заполнять, как хочет. Кто-то говорит, что это зеркало, кто-то – что это пространство,
– рассказал победитель конкурса Марьян Король.

крижані скульптури львів
Марьян Король и его скульптура "Танец ангелов"

крижана скульптура львів

"Танец ангелов" / фото dyvys.info

А вот приз зрительских симпатий завоевала ледяная "Спираль времени" львовского мастера Гордея Старуха. Он говорит – то, что скульптура вскоре растает, придает ей смысл.

крижані скульптури львів
Гордей Старух и его скульптура "Спираль времени"

крижана скульптура львів
"Спираль времени" при дневном свете / фото dyvys.info

криажана скульптура львів

Деталь "Спирали времени" / фото dyvys.info

Полюбоваться скульптурами после конкурса можно будет еще и несколько следующих дней – пока они не начнут таять.

Видео: в конкурсе ледяных скульптур во Львове определили победителей

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новости Львова
Источник: 24 канал
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