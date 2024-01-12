На конкурсе ледяных скульптур во Львове определили победителей: потрясающие фото и видео

Во Львове завершился конкурс ледовых скульптур. Девять львовских мастеров в течение двух дней высекали ледяные фигуры. Мастерам понадобилось почти 9 тонн льда. А тематикой этого конкурса стало творчество знаменитого скульптора Иоанна Пинзеля.

Центр города Льва похож на зимнюю сказку, ведь над скульптурами изо льда колдуют девять мастеров. Тема конкурса – "Вдохновленные Пинзелем". Поэтому участники фестиваля вдохновлялись работами основателя Львовской школы скульпторов.

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"Мой проект посвящен тому, чтобы популяризировать его имя среди людей, которые не знакомы с искусством", – отметила автор идеи конкурса Ивона Лобан.



Работа Пинзеля

Деталь работы скульптора

Скульпторы создавали в стиле украинского барокко. Но каждый добавил что-то свое. От Пинзеля, говорят, принимали динамику и эмоциональность скульптур. Мастера работу завершили вечером, тогда же и началось голосование жюри за лучшую скульптуру.



Процесс создания ледяных скульптур

Победителем конкурса стал скульптор Марьян Король. Его фигура "Танец ангелов" имеет скрытый смысл, говорит автор.

Здесь изображены два ангела характера барокко, они закручены в такую композицию. Внутри образуют пространство, а это пространство уже себе может каждый заполнять, как хочет. Кто-то говорит, что это зеркало, кто-то – что это пространство,

– рассказал победитель конкурса Марьян Король.



Марьян Король и его скульптура "Танец ангелов"

"Танец ангелов" / фото dyvys.info

А вот приз зрительских симпатий завоевала ледяная "Спираль времени" львовского мастера Гордея Старуха. Он говорит – то, что скульптура вскоре растает, придает ей смысл.



Гордей Старух и его скульптура "Спираль времени"



"Спираль времени" при дневном свете / фото dyvys.info

Деталь "Спирали времени" / фото dyvys.info

Полюбоваться скульптурами после конкурса можно будет еще и несколько следующих дней – пока они не начнут таять.

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