На Майли Сайрус набросился ее поклонник: видео

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На Майли Сайрус напал поклонник
На Майли Сайрус напал поклонник / Instagram / @mileycyrus

Обратной стороной мировой славы и высокого заработка являются нападения поклонников на знаменитостей. Люди настолько хотят быть ближе к звезде, что даже готовы нарушить закон. На днях Майли Сайрус попала в неприятный инцидент с представителем своей фан-группы.

В преддверии лета американская поп-певица Майли Сайрус презентовала свой новый альбом "She Is Coming". Для промо-кампании пластинки артистка сняла пикантные фото, которые захватили сеть. Сексуальные образы в белье и колготках в сеточку настолько взбудоражили поклонников, что один из них не удержался и поцеловал певицу во время ее публичного выхода в Барселоне.

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Инцидент произошел в воскресенье, 2 июня. Когда 26-летняя Майли выходила из отеля, неизвестный мужчина схватил ее за волосы, после чего обхватил шею рукой и поцеловал. Артистка сразу же вырвалась от нападавшего, а ее муж Лиам закрыл любимую объятьями. Согласно видео, опубликованному в сети, охранники оттащили нападавшего и стали более тщательно следить за толпой.

Как известно, Майли Сайрус вместе со своим мужем Лиамом Хемсвортом провели уик-энд в испанской Барселоне. Там певица выступила во время фестиваля Primavera Sound. Майли исполнила как известные хиты, так и новые треки с альбома "She Is Coming". Тысячи людей купили билеты, чтобы увидеть американскую звезду. Кроме этого, немало фанатов ожидали встречи с Майли Сайрус возле отеля, где она поселилась со своим мужем. Именно во время одного из выходов и случился неприятный инцидент.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileyrayofficial)

 

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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