На "низком ходу" и в джинсовой куртке: Меган Маркл осуществила очередной выход в Африке

Герцоги Сассекские официально открыли второй день тура Африкой. Стильные представители королевской семьи вышли к местным жителям, сообщив о повестке дня.

Во время первого дня тура Меган Маркл засветила два стильных образа в кардинально других цветах, засветив черное и голубые платья. Однако для второго дня герцогиня Сассекская выбрала более удобный наряд.

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Перед поездкой на пляже, что в Monwabisi и Кейптауне Меган Маркл и принц Гарри вышли к поклонникам и папарацци. Перед камерами герцогиня Сассекская предстала в образе, который далек от королевского дресс-кода. Ее выбор пал на белую рубашку, поверх которой она надела джинсовую куртку.

Для "низа" она выбрала черные обтягивающие штаны из стрейча и соломенные балетки. Ее муж Гарри надел зеленую льняную рубашку, светлые брюки и кроссовки от Adidas. Оба "лука" были приспособлены для пеших прогулок и пребывания на пляжах.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @hellomag