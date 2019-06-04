На пике славы актер Крис Хемсворт берет творческую паузу: известна причина

35-летний австралийский актер Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора в фильмах Marvel, решил взять паузу в съемках. По крайней мере год знаменитый красавец не будет появляться в новых проектах.

О своем решении он рассказал в комментарии журналистам Mirror. По словам Криса Хемсворта, в его мировой популярности есть другая сторона: он охотно встречается с поклонниками на презентациях фильмов, однако месяцами не видит свою семью и маленьких детей. Поэтому после завершающей части фильмов о Мстителях и "Людях в черном: Интернешнл" актер решил взять творческую паузу.

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Крис Хемсворт убеждает, что не будет участвовать в телепроектах минимум год, а все свое время уделит потомкам и очаровательной жене Эльзе Патаки. Голливудский актер объяснил, в последний раз он вынужден был покинуть семью на 12 месяцев, что повлияло на эмоциональное состояние его детей. Дети с волнением и слезами встретили возвращение звездного отца.

В этом году я, вероятно, нигде не буду сниматься. Я просто хочу сейчас быть дома со своими детьми. У них очень важный период взросления. Они такие юные, но прекрасно понимают, что мы редко видимся,

– поделился Крис Хемсворт.

Известно, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки поженились в 2010 году. После свадьбы знаменитые супруги поселились в роскошном имении в Байрон-Бей, что в Австралии. Именно там пара воспитывает троих детей: 7-летнюю дочь Индию и 5-летних близнецов Сашу и Тристана.

Кто такой Крис Хемсворт?

Известный актер, дебютировавший в 2002 году в сериале "Гвен Джонс-ученица Мерлина". Впоследствии Крис Хемсворт сыграл в фильмах "Звездный путь", "Тор", "Каникулы", "Идеальный побег", "Мстители", "Неуловимые", "Люди в черном: Интернешнл". Мужчина женат на испанской актрисе Эльзе Патаки, с которой воспитывает троих детей.