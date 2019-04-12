На похоронах убитого рэпера Nipsey Hussle застрелили человека

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Nipsey Hussle
Nipsey Hussle / Instagram / @nipseyhussle

Похороны американского рэпера (настоящее имя – Эрмиас Асгед) состоялись 11 апреля в Лос-Анджелесе. Но для присутствующих и родственников артиста они обернулись настоящей трагедией. Во время церемонии прощания произошла стрельба – один человек погиб, еще трое были ранены.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил шеф полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур. По его словам, личности нападавших пока не установлены, однако есть информация, что все они были темнокожими.

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Во время процессии прогремела стрельба на перекрестке 103 St и Main Street. Жертвами стали трое темнокожих мужчин и одна темнокожая женщина в возрасте от 30 до 50 лет. Один умер. Подозреваемые в сером Hyundai обстреляли пострадавших. Мы должны остановить это бессмысленное насилие,
– говорится в сообщении правоохранителей.

Известно, что траурная процессия происходила на улице Лос-Анджелеса после поминальной службы в Стейплс-центре. На ней присутствовало много людей, из-за чего полиции труднее удается установить нападавших "по горячим следам".

Что случилось с рэпером Nipsey Hussle?Стрельба произошла 31 марта в Лос-Анджелесе. Номинант Грэмми получил несколько огнестрельных ранений и умер в больнице, куда его госпитализировали. Вместе с Nipsey Hussle в стрельбе пострадали еще два человека – сейчас их жизни ничего не угрожает. У 33-летнего исполнителя остались двое несовершеннолетних детей. В сети недавно появилось видео с места преступления, где можно увидеть, как после стрельбы среди бела дня убийца напоследок толкнул рэпера Nipsey Hussle и убежал. Полиция города задержала подозреваемого и 29-летнему Эрику Холдеру может грозить пожизненное заключение.

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Теги: Новости США Потери Музыка Криминальные новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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