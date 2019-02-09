На последних месяцах беременности: Меган Маркл посетит Марокко с официальным визитом

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появление первенца в апреле 2019 года, однако беременность не стала причиной для жены принца Гарри отказываться от поездок за границу.

Как говорится на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter, Меган Маркл с мужем принцем Гарри проведут в конце февраля выходные в Марокко.

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У герцогов Сассекских запланирован официальный визит по просьбе королевы Великобритании. Путешествие продлится с субботы, 23 февраля, в понедельник, 25 февраля.

Поклонники королевской семьи в комментариях к публикации поинтересовались, является ли поездка для беременной на последних месяцах Меган безопасной. Как пишут британские СМИ, герцогиня заручилась поддержкой своего врача и акушерки, которые отметили, что Маркл и ее будущий ребенок чувствуют себя прекрасно.

 

Добавим, членам королевской семьи не запрещенно путешествовать во время беременности. К примеру, ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон за два месяца до рождения принца Луи посещала с мужем Швецию и Норвегию.

кейт міддлтон і принц вільям
Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
Источник: 24 канал
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