На последних неделях беременности: Эшли Грэм снялась в новой фотосессии
Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм, которая уже совсем скоро впервые станет мамой, ведет активную светскую жизнь даже во время последних недель беременности.
На своей странице в инстаграме Эшли Грэм показала снимки с последней street style фотосессии. Модель примерила трикотажное обтягивающее платье длины миди, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот будущей мамы.
Читайте также: В платье с голографическим эффектом Эшли Грэм на последних неделях беременности посетила премию
Стилисты знаменитости дополнили ее осенний "аутфит" черными кожаными остроносыми сапогами на шпильках. Также образ Эшли завершили легкой укладкой волос и дневным макияжем с акцентом на глазах.
Добавим, скорее всего, Грэм родит своего первенца в январе 2020 года. Ранее в беседе с ведущей Элен Дедженерис модель призналась, что у них с мужем будет мальчик.
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham
Выбор редакции
-
Тема Голодомора – личная история для каждого: интервью с режиссером и героем фильма "Яков"сегодня , 15:30
-
Топ-модель Эмбер Валлетту арестовали за участие в акции протеста: подробностисегодня , 13:21
-
Потап признался, как делал предложение Насте Каменских: подробности романтической истории22 ноября , 18:44