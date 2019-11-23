На последних неделях беременности: Эшли Грэм снялась в новой фотосессии

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Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм, которая уже совсем скоро впервые станет мамой, ведет активную светскую жизнь даже во время последних недель беременности.

На своей странице в инстаграме Эшли Грэм показала снимки с последней street style фотосессии. Модель примерила трикотажное обтягивающее платье длины миди, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот будущей мамы.

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Стилисты знаменитости дополнили ее осенний "аутфит" черными кожаными остроносыми сапогами на шпильках. Также образ Эшли завершили легкой укладкой волос и дневным макияжем с акцентом на глазах.

Добавим, скорее всего, Грэм родит своего первенца в январе 2020 года. Ранее в беседе с ведущей Элен Дедженерис модель призналась, что у них с мужем будет мальчик.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Instagram / @ashleygraham

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
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