На пост главы Госкино претендуют пятеро кандидатов: среди них актер "Слуги народа"

Поскольку пока пост главы Госкино вакантен, а сама организация в поисках идеального руководителя, список кандидатов активно пополняется. Возглавить Государственное агентство Украины по вопросам кино пока желающих пять претендентов.

В октябре 2019 года Кабинет Министров объявил конкурс на должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. По состоянию на 4 ноября на эту должность претендуют пятеро кандидатов, которые регистрируют свои декларации на сайте НАПК.

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Одним из кандидатов является Алексей Кирющенко – украинский и российский актер, который снимался в сериале "Слуга народа", а также выступал режиссером в таких популярных сериалах, как "Сваты" и "Моя прекрасная няня". Стоит добавить, что в 2015 году Алексей Кирющенко признался, что проживает в Москве, но родился в Харькове.

То есть я россиянин украинского происхождения. Но я сейчас получил в Украине вид на жительство, потому что постоянно здесь работаю,

– отметил тогда Алексей Кирющенко.

Вторым претендентом на главную должность в Госкино является Юлия Синькевич. Киевлянка является генеральным продюсером Одесского Международного Кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, членом Национального союза кинематографистов Украины (с 2018), а также членом Украинского оскаровского комитета (с 2019). Также Юлия Синькевич выступила сопродюсером фильма "Родные" (2016 года).

Также возглавить Государственное агентство Украины по вопросам кино могут Кристина Хлапонина, которая является генеральным продюсером телеканала "Солнце", а также Алексей Пантелеев, владелец ООО "Эффект фильм".

А пятым кандидатом на пост главы Госкино стал Сергей Зленко. Он подал декларацию в пятницу, 1 ноября. Сергей Зленко – директор кинотеатров "Магнат" и Boomer.

По состоянию на 4 ноября обязанности главы Госкино исполняет Юлия Шевчук. Напомним, Филипп Ильенко, который был предыдущим руководителем, подал в отставку 19 сентября.