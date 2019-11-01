На престижном кинофестивале в Нидерландах покажут украинские фильмы: подробности

Традиционно в конце года в Нидерландах пройдет известный кинофестиваль под названием Eastern Neighbours Film Festival. В этом году в рамках престижного киномероприятия будет показано три новых украинских фильма.

О том, что три украинских фильма будут транслироваться в рамках нидерландского кинофестиваля сообщается на странице Госкино в Фейсбуке.

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Фильмом-открытием в рамках Eastern Neighbours Film Festival станет украинская документальная картина "Моя бабушка с Марса". Режиссером ленты выступил 35-летний Александр Михалкович. Также в рамках программы Current Relevant Cinema состоится показ фильма Романа Бондарчука "Вулкан". Третьим украинским фильмом, который смогут увидеть посетители ENFF On Tour, станет лента "История зимнего сада" Семена Мозгового.

В этом году кинофестиваль Eastern Neighbours Film Festival пройдет в городе Гааге с 6 до 10 ноября. Он будет собирать любителей кино в культурном центре Filmhuis Den Haag. Цель мероприятия – показать лучшие фильмы за последний год и ознакомить с культурой соседей всех присутствующих.

Постеры украинских фильмов, которые будут показаны на фестивале в Нидерландах / Фото Facebook @ Госкино Украины