На презентации Apple TV показали новые кадры сериала с Энистон и Уизерспун: о чем лента

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"Утреннее шоу" на презентации Apple TV
"Утреннее шоу" на презентации Apple TV / Twitter / @Cristian Phoyu

Сторонники всемирно известной компании Apple уже находятся в ожидании выпуска новых лент на стриминговом сервисе Apple TV. Одной из первых кинолент станет сериал "Утреннее шоу" (The Morning Show).

На презентации стримингового сервиса Apple TV 25 марта киносоздатели показали первые детали проекта. В новом сериале зрители смогут увидеть жизнь за кулисами утренних программ и их ведущих, которые рассказывают первые новости, которые произошли в стране и мире, пока их зрители просыпаются и пьют утренний кофе. Главные роли в сериале исполнят знаменитые актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

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Через призму невыспавшихся людей с повышенным уровнем адреналина, которые находятся перед камерой, мы видим честную картину взаимоотношений между мужчиной и женщиной на работе, и мы втягиваем в этот разговор всех, кто боится говорить, если только не стоит за закрытыми дверями,
– прокомментировала выход нового сериала звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

О съемках "Утреннего шоу" стало известно еще в июле 2017 года. Продюсерами нового телепроекта стали сами Энистон и Уизерспун, а также Керри Егрин, Кристин Ган и другие. Дата выхода драматической ленты пока не сообщается, однако первую серию следует ожидать уже в 2019 году.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Apple Голливуд Риз Уизерспун Дженнифер Энистон Кино
Источник: LifeStyle 24
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