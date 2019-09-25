На продюсеров фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" подают в суд: детали резонансного дела

В середине сентября в прокат вышел долгожданный фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит" (Hustlers). Кинолента уже вызвала немало разговоров, ведь режиссеры экранизировали знаменитую историю грабежа. Однако прототипы фильма остались недовольны от результата и требуют в суде компенсацию.

Как сообщают журналисты таблоида TMZ, Саманта Барбаш, которая является главным организатором мошеннической схемы, заявила о судебном иске. Женщина утверждает, что ее образ незаконно использовали в киноленте "Мошенницы с Уолл-Стрит".

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Сейчас юристы Саманты готовят иск в суд, а сама Барбаш требует свою долю от кассовых сборов. Ключевым в заявлении является то, что компания Gloria Sanchez Productions, которая была одной из заказчиков съемок, не купила права на биографическую историю мошенницы. Поэтому Саманта Барбаш дала продюсерам 10 дней на подписание с ними соглашения.

Кроме этого, бывшая мошенница обвинила создателей киноленты в клевете. Саманта Барбаш заявила, что никогда, в отличие от героини Дженнифер Лопес, не употребляла наркотиков и работала хостесс, а не танцовщицей в стрип-клубе.

Представители фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" уже отреагировали на скандальные обвинения и угрозы в отношении судебного иска. Согласно официальной информации, никто не будет выплачивать Саманте компенсации, а "будут защищать и отстаивать свое право рассказывать о истории, основанные на фактах и ​​информации, что есть в публичном доступе".

Что известно о фильме "Мошенницы с Уолл-Стрит"?

В основу сюжета фильма была положена реальная история мошенниц, которые обворовывали богачей с Уолл-стрит с 2008 до 2014 годы. Мир узнал об их преступлениях благодаря статье Джессики Пресслер. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Ежедневно мошенницы богатели на около 135 тысяч долларов. Саманта Барбаш, которую сыграла Дженнифер Лопес в фильме, признала свою вину и получила 5 лет условного заключения.

В фильме режиссеры изобразили стриптизерш, которым надоело делить доходы с клубом и охранниками. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, устраивая мужчинам с Уолл-Стрит незабываемый отдых на тысячи долларов. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.

Главные роли в киноленте достались Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулии Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и реперке Cardi B. Премьера киноленты состоялась 12 сентября 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Мошенницы с Уолл-Стрит": видео