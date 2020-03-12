На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом: работу остановили

Голливуд страдает от последствий пандемии Covid-19. Из-за коронавируса десятки фильмов ждут премьеры, а ущерб эксперты оценивают в более чем 5 миллиардов долларов! Кроме этого, пандемия влияет и на съемки: создание сериала "Ривердэйл" временно остановили.

Как сообщает Deadline, один из участников съемочного процесса пожаловался на плохое самочувствие. Врачи сделали пробу на коронавирус, которая показала положительный результат. Пока представители студия Warner Bros. не разглашают деталей относительно инцидента и держат в секрете имя инфицированного человека.

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Известно, что съемочный процесс остановили на неопределенный срок. Все, кто работал над созданием 4 сезона сериала "Ривердэйл", проходят медицинское обследование. Вероятно, студия введет карантин.

"Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти и медицинскими учреждениями в Ванкувере, чтобы обследовать всех людей, которые могли контактировать с нашей съемочной группой. Здоровье и безопасность наших сотрудников – наш приоритет", – говорится в официальном заявлении.

Что известно о сериале "Ривердэйл"?

Это популярная подростковая драма, сюжет которой написан по мотивам комикса Archie Comics. Главные герои – Арчи Эндрюс и его друзья, которые живут в небольшом городке Ривердэйл. После убийства школьника Джейсона они объединяются, чтобы раскрыть жуткие тайны города. Во время поисков правды подростки сталкиваются с испытаниями и оказываются на грани смерти.

Главные роли в сериале получили: Кей Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кейси Котт. Сейчас в сети презентовали 15 эпизодов нового 4 сезона. Когда же появится продолжение увлекательной истории – неизвестно.

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