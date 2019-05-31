На соблазнительных контрастах: Эльза Хоск засветила загорелые ноги в ярком мини-платье

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск любит экстравагантные яркие образы, благодаря которым проявляет свой индивидуальный стиль и подчеркивает достоинства своей фигуры. Одним из таких является последний "лук" 30-летней модели.

Эльза Хоск традиционно, несколько раз в неделю, пополняет свою Instagram-страницу привлекательными фотографиями. Да, последняя серия снимков в ярком мини-платье не смогла не покорить сердца ее поклонников.

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Желтое платье минимальной длины и с обнаженными плечами подчеркнуло шоколадный загар 30-летней шведки. Благодаря своей профессии она умело подобрала позу и ракурс, которыми также показала свои длинные ноги и стройную талию. Что интересно, несмотря на летний фасон платья, Эльза Хоск дополнила образ белыми сапогами-казаками и бежевым пиджаком-oversize с яркими пуговицами.

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Victoria's Secret Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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