На странице герцогов Сассекских показали новое фото их сына и поздравили женщин с Днем матери

Всего несколько дней назад Меган Маркл родила первенца, поэтому День матери приобрел для нее другой смысл. По случаю всемирного празднования на официальной странице герцогов Сассекских представители семьи опубликовали новый снимок их сына Арчи Харрисона и поздравили женщин с праздником.

Представители членов королевской семьи активно работают над официальной страницей принца Гарри и Меган Маркл, поэтому не могли пропустить такой важный праздник, как День матери. Тем более, сама Меган всего несколько дней назад впервые стала матерью, поэтому впервые за ее жизнь она будет праздновать этот день с сыном. Новое фото Арчи Харрисона появилось на их странице в Instagram.

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На фото Меган Маркл держит сына на руках, обнимая его крохотные ножки.

Отдавая дань всем матерям сегодня – прошлым, настоящим, будущим мамам и тем, кто потерял, но навсегда запомнился. Мы чтим и празднуем за каждую из вас. Сегодня День матери в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Кении, Японии и нескольких странах Европы,

- говорилось в поздравлении от герцогов Сассекских.

Однако в обращении к сторонникам представители не могли не вспомнить Меган Маркл, которая впервые стала матерью всего несколько дней назад. Поэтому, вспоминая о ней, в поздравлении добавили одну из знаменитых цитат.

Моя мать была первой страной; первое место, где я когда-либо жил,

– такими словами завершалось обращение к фанатам.