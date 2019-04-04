На странице герцогов Сассекских в Instagram новое сообщение: пока Меган отдыхает, Гарри работает

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Принц Гарри
Принц Гарри / Getty Images

Недавно принц Гарри и Меган Маркл отделились от официального сообщества в Instagram, которое называлось "Кенсингтонский дворец". После этого первые снимки со светских событий или благотворительных мероприятий в первую очередь появляются на их странице. Так, в новой заметке представители королевской семьи показали, как проводит официальные мероприятия принц Гарри, пока Меган в декретном отпуске.

После создания личной страницы представители королевской семьи публикуют фотоотчеты и текстовые пояснения относительно проведения определенных мероприятий в их аккаунте в Instagram. Так, сразу после сообщения-представления появились новые снимки принца Гарри с благотворительного мероприятия.

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Герцог Сассекский посетил сообщество YMCA, где встретился с семьями и молодыми людьми и пообщался с ними на тему психического здоровья.

Сегодня герцог Сассекский встретился с семьями, детьми и молодыми людьми в центре YMCA в Южном Илинге, тем самым посвятив себя работе в области психического здоровья,
– прокомментировали снимок представители королевской семьи.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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